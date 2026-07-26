Inter beginnt Verhandlungen mit Tottenham über Cristian-Romero-Transfer

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Inter beginnt Verhandlungen mit Tottenham über Cristian-Romero-Transfer

Der amtierende italienische Meister Inter arbeitet aktiv an der Verpflichtung von Tottenham-Kapitän Cristian Romero, um den Kader zu verstärken. Der argentinische Abwehrspieler hat sich zum Haupttransferziel der Mailänder im Sommertransferfenster entwickelt. Inters Sportdirektor Piero Ausilio bestätigte diese Informationen und erklärte, dass Verhandlungen im Gange seien, berichtet Goal.com .

In einem Interview mit Sky Italia betonte Ausilio, dass der Verein versuche, eine Einigung sowohl mit dem Spieler als auch mit dem Londoner Club zu erzielen. Seinen Worten nach benötigen Transfers dieses Kalibers einige Zeit, doch Inters Führung ist entschlossen, den 28-jährigen Innenverteidiger in den kommenden Wochen ins San Siro zu bringen.

Berichten von SportMediaset zufolge bereitet Inter ein erstes offizielles Angebot vor. Dieses soll voraussichtlich eine Leihe mit Kaufpflicht sein. Obwohl Tottenham seinen Kapitän auf 50 Millionen Euro taxiert, möchte der italienische Club ein Paket im Wert von rund 40 Millionen Euro anbieten. Die Berater des Spielers befinden sich bereits in Mailand und haben persönliche Gespräche mit der Clubführung geführt.

Die neue Strategie der Londoner

Tottenhams Cheftrainer Roberto De Zerbi hat mit dem Umbau der Abwehrreihe begonnen. Daher ist der Londoner Club bereit, den Abgang eines Führungsspielers wie Cristian Romero zu ermöglichen. Wie die britische Zeitung The Guardian schreibt, haben die Spurs bereits adäquate Ersatzspieler verpflichtet.

So hat Tottenham unter anderem den Transfer von Jan Paul van Hecke von Brighton für 52 Millionen Pfund unter Dach und Fach gebracht. Zudem schloss sich Romeros argentinischer Nationalmannschaftskollege Marcos Senesi ablösefrei dem Team an. Diese Neuzugänge erlauben es dem Londoner Club, die Balance in der Defensive zu wahren und die Einnahmen aus dem Romero-Verkauf in die Verstärkung anderer Positionen zu investieren.

Die italienische Serie A ist für Cristian Romero kein Neuland. Vor seinem Wechsel nach England glänzte er im Trikot von Atalanta und galt als einer der besten Verteidiger der Liga. Der Spieler selbst bewertet ein neues Kapitel in seiner Karriere und die Rückkehr in eine vertraute Meisterschaft nach seinen Erfolgen bei der Weltmeisterschaft positiv.

Zur Einordnung: Romero hat seit 2021 insgesamt 156 Spiele für Tottenham absolviert. Obwohl er in der vergangenen Saison eine wichtige Rolle beim Europa-League-Triumph des Teams spielte, hatten Disziplinarprobleme das Trainerteam gelegentlich nachdenklich gestimmt. In der Saison 2025/26 wurde er beispielsweise viermal gesperrt.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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