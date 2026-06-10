Samsung Galaxy S27 erstmals online gesichtet

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Samsung Galaxy S27 erstmals online gesichtet

Das kommende Flaggschiff-Smartphone von Samsung, das Galaxy S27, ist erstmals in der GSMA-Datenbank aufgetaucht. Dies ist der erste offizielle Beleg einer renommierten Quelle, der die Existenz des Geräts bestätigt. Dies berichtet Ixbt.com .

In den Dokumenten ist dieses Modell unter der Katalognummer SM-S952U aufgeführt. Gemäß dem traditionellen Bezeichnungssystem von Samsung bedeutet dies, dass es sich um eine Version für den amerikanischen Markt handelt, die an einen Mobilfunkanbieter gebunden ist.

Bisher wurden die technischen Daten des Geräts noch nicht vollständig bekannt gegeben, aber Gerüchten zufolge könnte das Galaxy S27 über ein Display des chinesischen Herstellers BOE und eine Exynos 2600-Plattform verfügen. Gleichzeitig wird vermutet, dass das Modell Galaxy S27 Ultra mit dem Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro-Chip ausgestattet sein wird.

Es gibt auch Berichte, dass Samsung ein aktualisiertes Kamerasystem für das Galaxy S27 vorbereitet, wobei jedoch keine grundlegenden Änderungen in diesem Bereich erwartet werden. Wenn das Unternehmen seinen traditionellen Zeitplan für Flaggschiff-Updates einhält, wird die Galaxy S27-Serie im Februar 2027 vorgestellt.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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