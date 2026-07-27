Enigma sichert sich 70 Millionen Dollar zur Vereinfachung der Robotersteuerung

Ein junges Forschungslabor namens Enigma, das sich zum Ziel gesetzt hat, die Bereiche KI und Robotik zu revolutionieren, hat seinen Exit aus dem Stealth-Modus bekannt gegeben und in einer Seed-Runde 70 Millionen Dollar an Investitionen eingesammelt. Laut ixbt.com wurde diese Finanzierungsrunde von Index Ventures und Ribbit Capital angeführt, mit dem Hauptziel, die Robotersteuerung so einfach und intuitiv wie das Anpassen einer Lautstärke zu machen. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Heutzutage versuchen viele Robotikunternehmen, eine der komplexesten Herausforderungen für KI zu lösen: Sie arbeiten an Basismodellen, die es Maschinen ermöglichen, Aufgaben auszuführen, für die sie zuvor nicht trainiert wurden. Während einige Millionen Web-Videos analysieren oder Computersimulationen nutzen, hat das noch nicht einmal ein Jahr alte Enigma einen völlig anderen Ansatz gewählt.

Erforschung der Mensch-Maschine-Interaktion

Das Startup konzentriert sich nicht auf die Fähigkeiten von Modellen, sondern darauf, wie Menschen mit Robotern interagieren. Die Projektautoren glauben, dass diese Interaktion zu intuitiven Schnittstellen und einer völlig neuen Art von Robotergehirn führen wird. Um zu testen, wie Menschen mit Maschinen interagieren möchten, startet das Unternehmen ein groß angelegtes Experiment, bei dem jeder weltweit online mit über 100 seiner KI-gesteuerten Roboter interagieren kann.

Die in Hangars in Israel und Kalifornien befindlichen Roboter sind in der Lage, mit einem Pinsel zu malen, Fechtkämpfe auszutragen und einfache chemische Experimente durch das Mischen von Flüssigkeiten in Kolben durchzuführen. Enigma gibt an, seine Roboterarme und die zugrunde liegenden Modelle komplett von Grund auf selbst entwickelt zu haben.

Erfahrene Gründer und ein neuer Ansatz

Das Unternehmen wurde von Jonathan, dem jüngsten Microsoft-Mitarbeiter in der Geschichte, und seinem Kindheitsfreund Gal Niv gegründet. Sie führten Cybersicherheitsforschung in der israelischen Eliteeinheit 8200 durch. Obwohl diese jungen Männer, die beschlossen hatten, letztes Jahr ihr eigenes Startup zu gründen, keine direkte Erfahrung in der Robotik hatten, waren sie davon überzeugt, dass dieser Bereich einige der spannendsten Herausforderungen der Tech-Welt birgt.

Index Ventures-Partner Shardul Shah betonte, dass es Jonathan und Gal im Gegensatz zu vielen Experten aus der Robotik einen größeren Wiedererkennungswert und mehr Freiheit verleiht, von außerhalb der Branche zu kommen. Brancheninsider beginnen oft mit Steuerungs- oder Geschicklichkeitsfähigkeiten, während Enigma an einem völlig anderen Punkt ansetzt – der Endbenutzererfahrung.

In einem Interview mit TechCrunch betonte Jonathan, dass Enigma darauf abzielt, die Kommunikation zwischen Mensch und Roboter grundlegend zu vereinfachen. Wenn ein Roboter zum Spülen von Geschirr eine 15-minütige Erklärung benötigt, wohin alles geräumt werden muss, kommen die Leute zu dem Schluss: „Gut, ich mache es selbst.“ An diesem Punkt stehen derzeit alle, selbst mit den fortschrittlichsten Modellen.