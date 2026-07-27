NVIDIA GeForce RTX 50 Grafikkarten vor offizieller Erhöhung teurer geworden

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NVIDIA GeForce RTX 50 Grafikkarten vor offizieller Erhöhung teurer geworden

NVIDIAs GeForce RTX 50 Grafikkarten der nächsten Generation sind bereits vor den offiziellen Preiserhöhungen stark im Preis gestiegen. Wie ixbt.com berichtet, haben die Großhandelspreise für diese Technologieprodukte bereits begonnen zu steigen, was voraussichtlich letztendlich normale Käufer und den gesamten Markt beeinflussen wird. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Branchenquellen zufolge hat NVIDIA seine Partner bereits vor den bevorstehenden Preisanpassungen gewarnt. Die endgültigen Bedingungen und genauen Zahlen für die einzelnen Modelle sollten jedoch erst später bekannt gegeben werden. Dennoch begann sich die Marktsituation schneller als erwartet zu verändern.

Marktengpässe und reduzierte Lieferungen

Hauptgrund für das vorzeitige Preiswachstum war die Reduzierung der Liefermengen durch große Grafikkartenhersteller. Unternehmen ziehen es vor, Lagerbestände zurückzuhalten, was sofort zu einem spürbaren Defizit im Marktsegment führte.

Ein heftiger Preissprung war vor allem im Mittel- und High-End-Segment zu beobachten. Insbesondere GeForce RTX 5070 GPUs gehörten zu den am stärksten verteuerten Geräten, wobei ihr Großhandelspreis auf einen Schlag um 800 Yuan auf etwa 5600–5750 Yuan stieg.

Preisänderungen bei bestimmten Modellen

Auch einige andere Modelle erfuhren deutliche Preisänderungen. Insbesondere die durch ihre technischen Merkmale auffälligen GeForce RTX 5060 Ti Versionen verteuerten sich unterschiedlich stark:

  • GeForce RTX 5060 Ti (mit 16 GB RAM) — um 600 Yuan teurer geworden, erreicht 4400–4550 Yuan;
  • GeForce RTX 5060 Ti (8 GB Version) — 400 Yuan hinzugefügt, belief sich auf 3200–3400 Yuan;
  • Das Basismodell GeForce RTX 5060 — 300 Yuan hinzugefügt, wird derzeit für 2650–2750 Yuan angeboten.
Experten sind der Meinung, dass der bestehende Mangel und dieser Anstieg der Großhandelspreise in naher Zukunft unweigerlich zu einem weiteren Anstieg der Endkundenpreise führen werden. Wenn NVIDIA die neuen Preise im August offiziell bestätigt, könnten die Gerätekosten für Endverbraucher noch weiter steigen.

Zur Erinnerung: Bereits zuvor war es zu Preisschwankungen unter den Teilnehmern des Technologiemarktes gekommen, wobei Berichten zufolge Beschleuniger von NVIDIA sowie AMD und Intel innerhalb weniger Tage um 10-30 Prozent teurer wurden.

NVIDIAGeForce RTX 50GrafikkartenTechnologiePreise
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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