Transfer-Kampf um Konstantinos Karetsas: Borussia und Milan als Interessenten

Das Transfer-Ringen um den jungen und talentierten offensiven Mittelfeldspieler Konstantinos Karetsas hat im europäischen Fußball eine entscheidende Phase erreicht. Führende Klubs des Kontinents haben einen ernsthaften Kampf um den 18-jährigen griechischen Offensivspieler begonnen, der für den belgischen Verein KRC Genk aufläuft. Berichten der Zeitung HLN zufolge wird die Klärung der Zukunft des Spielers in den kommenden Stunden erwartet, da die Bewerber bestrebt sind, den Transfer schnellstmöglich perfekt zu machen, berichtet Goal.com berichtet es.

Insbesondere Borussia Dortmund hat diesbezüglich Aktivität gezeigt und eine Sonderdelegation nach Belgien entsandt. Die Vertreter unter Führung der sportlichen Leitung reisten an, um die Verhandlungen mit der Genk-Führung zum Abschluss zu bringen. Der deutsche Klub, der in der kommenden Saison in der Champions League spielt, hat den jungen Spieler als Top-Priorität für sein Projekt definiert.

Konkurrenz zwischen Deutschen und Italienern

Ein erstes Angebot von Borussia Dortmund war von Genk abgelehnt worden. Obwohl die Deutschen 30 Millionen Euro plus 5 Millionen Euro an Bonuszahlungen geboten hatten, signalisierte der belgische Klub, den Spieler erst bei einem Gesamtpaket im Wert von 40 Millionen Euro inklusive Boni freizugeben. Dennoch will der BVB den Transfer in Kürze abschließen, um andere Konkurrenten abzuwehren.

Wie GOAL.com berichtet, sind nicht nur die Deutschen im Rennen, sondern auch der italienische AC Mailand. Letzte Woche hatte die Führung der Rossoneri dem Spieler und seinem Beraterteam ihr Sportprojekt vorgestellt. Der Cheftrainer wünscht sich unbedingt einen Spieler mit den Qualitäten von Karetsas und bestätigte ihm dies persönlich in einem Telefonat.

Finanzielle Hürden und Transfer-Aussichten

Derzeit hinkt Milan Dortmund etwas hinterher, doch die Chancen bleiben intakt. Da die Italiener viel Geld in andere Transfers investiert haben, müssen sie erst Spieler verkaufen, um neue Offensivkräfte zu verpflichten. Als Hauptkandidat dafür gilt Rafael Leao; sollten diese Verkäufe ausbleiben, wird es schwer, Genks Forderungen zu erfüllen.

Obwohl Karetsas kommenden November 19 Jahre alt wird, stellt sein Alter kein Hindernis für den Transfer dar. Da Borussia Dortmund langwierige Verhandlungen vermeiden und den Deal sofort eintüten möchte, könnten die Mailänder das Talent verpassen, wenn sie nicht schnell handeln.