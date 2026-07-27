Die russische Regierung hat beschlossen, die Beschränkung für Benzinexporte aus dem Land bis Ende 2026 zu verlängern. Dies gab der russische Vize-Premierminister Alexander Nowak bekannt. Unter Berufung auf ihn berichtete die Nachrichtenagentur Interfax .

Nowak wies darauf hin, dass auf einer Sondersitzung des Stabs beschlossen wurde, das Verbot von Benzinexporten bis zum Jahresende beizubehalten und dies nicht nur auf nicht produzierende Unternehmen, sondern auch auf herstellende Betriebe anzuwenden.

Gleichzeitig erklärte er, dass die für Dieselausfuhren geltenden Beschränkungen je nach Stabilisierung der Lage auf dem Inlandsmarkt aufgehoben werden könnten. Seinen Angaben zufolge ist dies notwendig, damit sich in Raffinerien keine Überschüsse ansammeln und das Produktionsvolumen nicht sinkt. Sobald Russlands Inlandsbedarf vollständig gedeckt ist, plant das Land wieder Diesel zu exportieren.

Zuvor hatte Alexander Nowak mitgeteilt, dass es im Land infolge von Änderungen im Logistiksystem zu Lieferunterbrechungen bei Treibstoff kommt. Zur Stabilisierung der Lage hatte die Regierung ab 1. April 2026 Benzinund ab 8. Juli Diesel vorübergehend verboten bis zum 31. Juli zu gelten. Dem ersten Beschluss nach war die Benzinbeschränkung so festgelegt worden.

Berichten zufolge haben sich die Probleme und Defizite beim Treibstoff infolge ukrainischer Drohnenangriffe auf russische Ölindustrieobjekte verschärft. Auch der russische Präsident Wladimir Putin räumte dieses Problem Ende Juli bei einem Treffen mit Regierungsmitgliedern ein. Gleichzeitig betonte er, dass die Arbeiten zur Behebung der Situation andauern.

Zur Deckung der Nachfrage auf dem Binnenmarkt plant Russland knapp 50.000 Tonnen Benzin der Sorte AI-92 ausKasachstan zu importieren . Es wird zudem berichtet, dass sich die von der Krim ausgehende Treibstoffkrise auf mindestens 64 Regionen des Landes ausgebreitet hat. Darüber hinaus hat Russland über Seewege mit dem Benzinimport aus Indien begonnen. Experten zufolge beeinflusst die Treibstofflage im Land gewissermaßen auch den Markt der zentralasiatischen Staaten.