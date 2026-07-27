Russland verlängert Benzinexportverbot erneut

·76·Welt
Russland verlängert Benzinexportverbot erneut

Die russische Regierung hat beschlossen, die Beschränkung für Benzinexporte aus dem Land bis Ende 2026 zu verlängern. Dies gab der russische Vize-Premierminister Alexander Nowak bekannt. Unter Berufung auf ihn berichtete die Nachrichtenagentur Interfax .

Nowak wies darauf hin, dass auf einer Sondersitzung des Stabs beschlossen wurde, das Verbot von Benzinexporten bis zum Jahresende beizubehalten und dies nicht nur auf nicht produzierende Unternehmen, sondern auch auf herstellende Betriebe anzuwenden.

Gleichzeitig erklärte er, dass die für Dieselausfuhren geltenden Beschränkungen je nach Stabilisierung der Lage auf dem Inlandsmarkt aufgehoben werden könnten. Seinen Angaben zufolge ist dies notwendig, damit sich in Raffinerien keine Überschüsse ansammeln und das Produktionsvolumen nicht sinkt. Sobald Russlands Inlandsbedarf vollständig gedeckt ist, plant das Land wieder Diesel zu exportieren.

Zuvor hatte Alexander Nowak mitgeteilt, dass es im Land infolge von Änderungen im Logistiksystem zu Lieferunterbrechungen bei Treibstoff kommt. Zur Stabilisierung der Lage hatte die Regierung ab 1. April 2026 Benzinund ab 8. Juli Diesel vorübergehend verboten bis zum 31. Juli zu gelten. Dem ersten Beschluss nach war die Benzinbeschränkung so festgelegt worden.

Berichten zufolge haben sich die Probleme und Defizite beim Treibstoff infolge ukrainischer Drohnenangriffe auf russische Ölindustrieobjekte verschärft. Auch der russische Präsident Wladimir Putin räumte dieses Problem Ende Juli bei einem Treffen mit Regierungsmitgliedern ein. Gleichzeitig betonte er, dass die Arbeiten zur Behebung der Situation andauern.

Zur Deckung der Nachfrage auf dem Binnenmarkt plant Russland knapp 50.000 Tonnen Benzin der Sorte AI-92 ausKasachstan zu importieren . Es wird zudem berichtet, dass sich die von der Krim ausgehende Treibstoffkrise auf mindestens 64 Regionen des Landes ausgebreitet hat. Darüber hinaus hat Russland über Seewege mit dem Benzinimport aus Indien begonnen. Experten zufolge beeinflusst die Treibstofflage im Land gewissermaßen auch den Markt der zentralasiatischen Staaten.

Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Geldstrafe für „fremde Kleidung“: Hijab, Bart und arabische Kleidung in Tadschikistan verbotenGeldstrafe für „fremde Kleidung“: Hijab, Bart und arabische Kleidung in Tadschikistan verbotenHeute, 04:17Scarlett, die Katze, die mehrmals ins Feuer lief, um ihre Neugeborenen zu retten!Scarlett, die Katze, die mehrmals ins Feuer lief, um ihre Neugeborenen zu retten!Heute, 04:11Seltene Riesenhai-Schule vor der irischen Küste gesichtetSeltene Riesenhai-Schule vor der irischen Küste gesichtetHeute, 00:03Riesiger Bison greift Auto an: Schrecklicher Vorfall auf Video festgehaltenRiesiger Bison greift Auto an: Schrecklicher Vorfall auf Video festgehaltenGestern, 23:40Neue Hoffnung im Kampf gegen fast unheilbaren KrebsNeue Hoffnung im Kampf gegen fast unheilbaren KrebsGestern, 23:36Schreckliche Tragödie in Phuket: Thailändischer Beamter erfasst und tötet russischen TouristenSchreckliche Tragödie in Phuket: Thailändischer Beamter erfasst und tötet russischen TouristenGestern, 23:25
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Welt nachrichten

Wissenschaftler haben berechnet, wann das Leben auf der Erde enden wird
Wissenschaftler haben berechnet, wann das Leben auf der Erde enden wird
Fatima, die mit ihren Füßen malt, trifft ihren langjährigen Traum Ronaldo
Fatima, die mit ihren Füßen malt, trifft ihren langjährigen Traum Ronaldo
Riesiger Weißer Hai im Atlantik gesichtet, ein noch größerer nähert sich
Riesiger Weißer Hai im Atlantik gesichtet, ein noch größerer nähert sich
Die Güte dieser Kindergärtnerin hat Millionen Herzen erobert
Die Güte dieser Kindergärtnerin hat Millionen Herzen erobert
Das schönste Wort der Welt wurde bekannt gegeben
Das schönste Wort der Welt wurde bekannt gegeben
Lamine Yamals Foto mit Geldbündeln nach dem Finale sorgt für Diskussionen im Netz
Lamine Yamals Foto mit Geldbündeln nach dem Finale sorgt für Diskussionen im Netz
Lamine Yamals seltsame Bitte an den spanischen Verband sorgt für Diskussionen
Lamine Yamals seltsame Bitte an den spanischen Verband sorgt für Diskussionen
Virales Spielzeug schickt Kinder ins Krankenhaus
Virales Spielzeug schickt Kinder ins Krankenhaus