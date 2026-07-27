Chelsea erwägt Transfer von Danny Welbeck

Der Londoner Klub FC Chelsea zieht die Verpflichtung von Brighton-Stürmer Danny Welbeck ernsthaft in Betracht, um dem Angriff mehr Erfahrung zu verleihen. Berichten von The Athletic zufolge ist die Verpflichtung des routinierten Spielers der persönliche Wunsch von Cheftrainer Xabi Alonso. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Nachdem sich die Chelsea-Führung in den letzten saisons auf junge und vielversprechende Spieler verlassen hatte, hat sie beschlossen, ihre Transferpolitik zu ändern. Der neu ernannte spanische Trainer sieht Bedarf an Spielern, die neben den Talenten als Führungsspieler in der Kabine vorangehen können und über große Premier-League-Erfahrung verfügen.

Der 35-jährige englische Nationalspieler ist in die letzten 12 Monate seines laufenden Vertrags bei Brighton gegangen. Obwohl die Seagulls ihren Leistungsträger ungern abgeben möchten, könnte die Chance für den Spieler, am Ende seiner Karriere noch einmal zu einem absoluten Topklub zu wechseln, in den Verhandlungen eine entscheidende Rolle spielen.

Konstanz und hohe Ergebnisse

Das Interesse an Welbeck ist kein vorübergehender Wunsch. Der erfahrene Stürmer hat die torreichste Saison seiner langjährigen Profikarriere hinter sich. In der vergangenen Spielzeit kam er für Brighton in 38 Premier-League-Spielen 37-mal zum Einsatz und erzielte dabei 13 Tore.

Xabi Alonso ist der Ansicht, dass genau diese Konstanz und Zuverlässigkeit der aktuellen Offensivabteilung an der Stamford Bridge derzeit fehlt. Die Klubführung ist nun bereit, neben langfristigen Projekten auch Spieler mit Premier-League-Erfahrung zu verpflichten, die sofort liefern können.

Weitere Kaderänderungen

Dem Bericht von The Athletic zufolge beschränkt sich Chelsea nicht nur auf Welbeck. Die Londoner haben auch erfahrene Spieler wie Granit Xhaka und John Stones ins Visier genommen, um sofort mehr Reife in den Kader zu bringen.

Zudem wird berichtet, dass neben Chelsea auch andere europäische Topklubs Interesse an Welbeck gezeigt haben. Insbesondere Manchester United hatte im vergangenen Sommer transferfenster die Möglichkeit geprüft, das Eigengewächs ins Old Trafford zurückzuholen.

Welbecks Transfer dürfte auch die Zukunft einiger Stürmer im Kader von Chelsea beeinflussen. Der Verein ist bereit, Angebote für Liam Delap und Emmanuel Emegha anzuhören, während Youngster Marc Guiu den Verein per Leihe oder fest verlassen könnte, um Spielpraxis zu sammeln.