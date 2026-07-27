Chelsea-Flügelspieler Jamie Gittens ist überzeugt, dass die Verpflichtung des britischen Rekordspielers Morgan Rogers der entscheidende Impuls für die „Blues“ sein kann, um zum ersten Mal seit 2017 wieder die englische Premier League zu gewinnen. Wie Goal.com berichtet, zeigte sich der Spieler fest davon überzeugt, dass der ehemalige Star von Aston Villa die Standards an der Stamford Bridge auf ein völlig neues Niveau heben wird. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Zur Erinnerung: Morgan Rogers wechselte Anfang dieses Monats für eine britische Rekordablösesumme von 117 Millionen Pfund von Aston Villa zu Chelsea. Gittens betonte, dass dieser Transfer eine klare Kampfansage des Vereins an die Konkurrenz sei und die Meisterschaftsambitionen der Mannschaft unterstreiche.

Große Pläne vor der neuen Saison

Während Chelseas Saisonvorbereitung in Sydney teilte der ehemalige Spieler von Borussia Dortmund seine Gedanken. Trotz der gestiegenen Konkurrenz im Kader verbarg Gittens seine Freude über die Ankunft von Rogers nicht und betonte, dass das Team nur die höchsten Ziele verfolgt.

“Wir wollen alles gewinnen – das ist unser Hauptziel, nämlich die englische Premier League, den FA Cup und jedes Turnier, an dem wir teilnehmen. Die Verpflichtung eines Spielers wie Morgan schraubt die Ansprüche in Richtung Titel noch weiter nach oben. Er ist ein Top-Spieler, es bedarf keiner weiteren Beschreibung”, sagte Gittens.

Einfluss des Cheftrainers und taktische Änderungen

Auch die Verpflichtung von Cheftrainer Alonso hat das Klima im Verein stark beeinflusst. Gittens erklärte, er spüre, dass das taktische Wissen des spanischen Spezialisten eine positive Wirkung auf das Team habe. Er erinnert sich noch gut daran, wie schwer es war, während seiner Zeit bei Borussia Dortmund gegen Alonsos ungeschlagene Mannschaft von Bayer Leverkusen zu spielen.

“Es war sehr hart, gegen diese Mannschaft zu spielen, wegen ihres Systems, einschließlich der Dreierkette. Sie waren ein echtes Team mit starken Spielern wie Florian Wirtz, Jeremie Frimpong, Piero Hincapié und Granit Xhaka”, erinnert sich der Flügelspieler.

Gittens zufolge ist es die beste Gelegenheit für die Spieler, wenn Alonso, einer der besten Mittelfeldspieler der Welt, als Trainer arbeitet und Einzelgespräche führt, um ihre Schwächen aufzuzeigen. Der Coach ermahne ihn stets, positiv zu bleiben, weiterhin Torchancen zu kreieren und sich maximal zu fordern.