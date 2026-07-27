Kampf um Konstantinos Karetsas: Borussia Dortmund und Milan im Rennen

Die Zukunft von Konstantinos Karetsas, der sich zu einem der vielversprechendsten Talente des europäischen Fußballs entwickelt, dürfte sich in den nächsten Stunden entscheiden. Ein intensiver Wettlauf auf dem Transfermarkt ist für den 18-jährigen offensiven Mittelfeldspieler entbrannt, der mit starken Leistungen für den KRC Genk auf sich aufmerksam gemacht hat und das Interesse zahlreicher Top-Klubs weckt. Berichten der Zeitung HLN zufolge ist ein ernsthafter Konkurrenzkampf zwischen deutschen und italienischen Giganten um den Spieler entbrannt. Dies berichtet Goal.com .

Konkret hat die Führung von Borussia Dortmund eine Delegation direkt nach Belgien entsandt, um den Transfer unter Dach und Fach zu bringen. Vertreter des deutschen Klubs unter der Leitung von Sportdirektor Kehl haben die Verhandlungen mit der Genk-Führung intensiviert. Borussia Dortmund, das in der kommenden Saison in der Champions League spielt, hat den jungen griechischen Spieler zu seinem obersten Transferziel erklärt und will ihn unbedingt verpflichten.

Finanzielle Fragen und Genks Forderungen

Die Verhandlungen über die Ablösesumme sind in eine heiße Phase eingetreten. Ein erstes Angebot von Borussia Dortmund in Höhe von 30 Millionen Euro plus 5 Millionen Euro an Bonuszahlungen wurde vom KRC Genk abgelehnt. Die Belgier erwarten inklusive Boni ein Gesamtpaket von 40 Millionen Euro, um ihr Talent ziehen zu lassen. Der deutsche Klub hat indes nicht die Absicht, sich auf einen übertriebenen Bieterwettstreit einzulassen.

Borussia Dortmund will andere Interessenten hinter sich lassen und den Deal so schnell wie möglich abschließen. Dennoch sind die Deutschen auf dem Transfermarkt nicht konkurrenzlos, da sich einer der italienischen Spitzenklubs die Situation ebenfalls genau ansieht und im Rennen geblieben ist.

Milans Interesse und Hürden

Wie GOAL.com berichtet, bleibt auch der italienische Verein AC Mailand im Werben. Letzte Woche präsentierten die Rossoneri-Verantwortlichen dem Spieler und seinen Beratern ihr sportliches Projekt. Experten glauben, dass Konstantinos Karetsas genau das Profil mitbringt, das der Cheftrainer sucht, und die Tatsache, dass er im kommenden November 19 Jahre alt wird, zeigt, dass das Alter kein Hindernis darstellt.

Allerdings hinkt Milan Borussia Dortmund derzeit hinterher. Der italienische Klub hat im Sommer-Transferfenster bereits 100 Millionen Euro für die Transfers von Gila und Gonçalo Ramos ausgegeben. Daher sind die Mailänder vorerst auf Spielerverkäufe angewiesen, um Einnahmen zur Verstärkung des Angriffs zu generieren.

Als Hauptkandidat für einen Abgang gilt Leão. Wenn Milan den Kaderumbau durch Verkäufe nicht vorantreibt, wird es schwer, die nötigen finanziellen Mittel aufzubringen, um Genk und den Spieler selbst zu überzeugen. Daher hat der deutsche Klub derzeit die bessere Ausgangslage.