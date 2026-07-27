Kampf um Konstantinos Karetsas: Borussia Dortmund und Milan im Rennen

·76·Sport
Kampf um Konstantinos Karetsas: Borussia Dortmund und Milan im Rennen

Die Zukunft von Konstantinos Karetsas, der sich zu einem der vielversprechendsten Talente des europäischen Fußballs entwickelt, dürfte sich in den nächsten Stunden entscheiden. Ein intensiver Wettlauf auf dem Transfermarkt ist für den 18-jährigen offensiven Mittelfeldspieler entbrannt, der mit starken Leistungen für den KRC Genk auf sich aufmerksam gemacht hat und das Interesse zahlreicher Top-Klubs weckt. Berichten der Zeitung HLN zufolge ist ein ernsthafter Konkurrenzkampf zwischen deutschen und italienischen Giganten um den Spieler entbrannt. Dies berichtet Goal.com .

Konkret hat die Führung von Borussia Dortmund eine Delegation direkt nach Belgien entsandt, um den Transfer unter Dach und Fach zu bringen. Vertreter des deutschen Klubs unter der Leitung von Sportdirektor Kehl haben die Verhandlungen mit der Genk-Führung intensiviert. Borussia Dortmund, das in der kommenden Saison in der Champions League spielt, hat den jungen griechischen Spieler zu seinem obersten Transferziel erklärt und will ihn unbedingt verpflichten.

Finanzielle Fragen und Genks Forderungen

Die Verhandlungen über die Ablösesumme sind in eine heiße Phase eingetreten. Ein erstes Angebot von Borussia Dortmund in Höhe von 30 Millionen Euro plus 5 Millionen Euro an Bonuszahlungen wurde vom KRC Genk abgelehnt. Die Belgier erwarten inklusive Boni ein Gesamtpaket von 40 Millionen Euro, um ihr Talent ziehen zu lassen. Der deutsche Klub hat indes nicht die Absicht, sich auf einen übertriebenen Bieterwettstreit einzulassen.

Borussia Dortmund will andere Interessenten hinter sich lassen und den Deal so schnell wie möglich abschließen. Dennoch sind die Deutschen auf dem Transfermarkt nicht konkurrenzlos, da sich einer der italienischen Spitzenklubs die Situation ebenfalls genau ansieht und im Rennen geblieben ist.

Milans Interesse und Hürden

Wie GOAL.com berichtet, bleibt auch der italienische Verein AC Mailand im Werben. Letzte Woche präsentierten die Rossoneri-Verantwortlichen dem Spieler und seinen Beratern ihr sportliches Projekt. Experten glauben, dass Konstantinos Karetsas genau das Profil mitbringt, das der Cheftrainer sucht, und die Tatsache, dass er im kommenden November 19 Jahre alt wird, zeigt, dass das Alter kein Hindernis darstellt.

Allerdings hinkt Milan Borussia Dortmund derzeit hinterher. Der italienische Klub hat im Sommer-Transferfenster bereits 100 Millionen Euro für die Transfers von Gila und Gonçalo Ramos ausgegeben. Daher sind die Mailänder vorerst auf Spielerverkäufe angewiesen, um Einnahmen zur Verstärkung des Angriffs zu generieren.

Als Hauptkandidat für einen Abgang gilt Leão. Wenn Milan den Kaderumbau durch Verkäufe nicht vorantreibt, wird es schwer, die nötigen finanziellen Mittel aufzubringen, um Genk und den Spieler selbst zu überzeugen. Daher hat der deutsche Klub derzeit die bessere Ausgangslage.

Konstantinos KaretsasBorussia DortmundAC MailandGenkTransfers
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Vincent Janssen setzt Karriere nach Tottenham in den USA fortVincent Janssen setzt Karriere nach Tottenham in den USA fortHeute, 02:59Chelsea nimmt routinierten Mittelfeldspieler Jordan Henderson ins VisierChelsea nimmt routinierten Mittelfeldspieler Jordan Henderson ins VisierHeute, 02:33Bradley Barcola will PSG verlassen und in die Premier League wechselnBradley Barcola will PSG verlassen und in die Premier League wechselnHeute, 02:31John Stones steht vor Wechsel nach ItalienJohn Stones steht vor Wechsel nach ItalienHeute, 02:10Inter setzt Verhandlungen über Transfer von Curtis Jones fortInter setzt Verhandlungen über Transfer von Curtis Jones fortHeute, 00:36Sensation im italienischen Fußball: Maldini und Leonardo zurückgetretenSensation im italienischen Fußball: Maldini und Leonardo zurückgetretenGestern, 23:31
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Cristiano Ronaldo entspannt nach der Weltmeisterschaft im Kreis seiner Familie
Cristiano Ronaldo entspannt nach der Weltmeisterschaft im Kreis seiner Familie
Der Grund für die frühe Heirat von Abduqodir Husanov enthüllt
Der Grund für die frühe Heirat von Abduqodir Husanov enthüllt
Verteidiger, der bei der WM keine Minute spielte, verabschiedet sich aus der Nationalmannschaft
Verteidiger, der bei der WM keine Minute spielte, verabschiedet sich aus der Nationalmannschaft
Fabio Cannavaro: "Diese Geschichte ist noch nicht zu Ende, ich habe nur einen Wunsch offen"
Fabio Cannavaro: "Diese Geschichte ist noch nicht zu Ende, ich habe nur einen Wunsch offen"
Das schreckliche Schicksal des Stars, der Usbekistan aus der WM 2026 warf
Das schreckliche Schicksal des Stars, der Usbekistan aus der WM 2026 warf
Shakira verrät, wen sie um Hilfe bat, um Mbappé zu kontaktieren
Shakira verrät, wen sie um Hilfe bat, um Mbappé zu kontaktieren
Usbekischer Verteidiger auf dem Weg in die Bundesliga: Ablösesumme bekannt
Usbekischer Verteidiger auf dem Weg in die Bundesliga: Ablösesumme bekannt
Kongo-Kapitän erklärt, wie er die Schwachstellen Usbekistans fand
Kongo-Kapitän erklärt, wie er die Schwachstellen Usbekistans fand