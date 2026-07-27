Poco präsentiert neues Poco M8 Power Smartphone mit dreitägiger Akkulaufzeit

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Poco präsentiert neues Poco M8 Power Smartphone mit dreitägiger Akkulaufzeit

Die Marke Poco hat erste offizielle Details zu ihrem kommenden interessanten Gerät, dem Poco M8 Power Smartphone, enthüllt. Laut ixbt.com ist das offizielle Debüt dieses Modells für den 4. August dieses Jahres auf dem indischen Markt geplant, und das Gerät sorgt aufgrund seines riesigen Akkus für großes Interesse in der Technologiewelt. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Das wichtigste und auffälligste Merkmal des neuen Smartphones ist der Akku mit gewaltiger Kapazität. Laut offizieller Erklärung des Herstellers wird das Poco M8 Power Modell mit einem 8000 mAh Akku ausgestattet sein. Dieser Wert gehört zu den Rekordwerten auf dem modernen Mobilfunkmarkt, und das Unternehmen gibt an, dass eine einzige vollständige Ladung des Akkus einen ununterbrochenen Betrieb des Geräts im aktiven Modus von bis zu drei Tagen gewährleistet.

Display- und Designmerkmale

Basierend auf den ersten veröffentlichten Teasern wird das Smartphone in einem einzigartigen und leuchtend orangen Gehäuse hergestellt. Äußerlich ist deutlich zu erkennen, dass sich auf der Rückseite ein spürbar hervorstehendes Kameramodul befindet. Dieses Modul besteht aus zwei Hauptelementen — einem 50 Megapixel Hauptkamerasensor und einem traditionellen LED-Blitz.

Das Unternehmen hat zudem offiziell bestätigt, dass das kommende Smartphone über ein modernes und hochwertiges AMOLED-Display verfügen wird. Technische Details wie die genaue Bildschirmdiagonale, Auflösung und Bildwiederholrate werden jedoch vorerst geheim gehalten und dürften am Tag der Präsentation bekannt gegeben werden.

Markteinführungspläne und Schwestermodelle

Es wurde bekannt gegeben, dass der Verkauf des Geräts auf dem indischen Markt über die große Handelsplattform Flipkart organisiert wird. Obwohl die übrigen technischen Daten derzeit noch geheim gehalten werden, vermuten Brancheninsider und Analysten, dass das Poco M8 Power in Wirklichkeit eine umbenannte globale Version des Smartphone-Modells Redmi Note 17 sein wird.

Gleichzeitig bereitet sich die Marke Poco darauf vor, in diesen Tagen ein weiteres neues Gerät auf den Markt zu bringen — das Modell Poco X8 5G. Experten zufolge wird dieses zweite Gerät den Käufern als alternative Version des Smartphones Redmi Note 17 Pro 5G auf internationalen Märkten präsentiert.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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