Künstliche Intelligenz und klassisches Design: Nokia 250 4G Smart vorgestellt

HMD bereitet die Veröffentlichung eines neuen klassischen Tastenhandys unter der legendären Marke Nokia vor. Laut ixbt.com verbindet dieses Gerät namens Nokia 250 4G Smart ein traditionelles, kompaktes Design mit modernen Technologien, einschließlich KI-Funktionen. Das berichtet Ixbt.com berichtet .

Obwohl der Preis und das offizielle Veröffentlichungsdatum des Modells noch nicht bekannt gegeben wurden, sind seine technischen Daten durch zuverlässige Quellen im Internet bekannt geworden. Insbesondere der für genaue Leaks in der Mobilfunkwelt bekannte Insider smashx_60 enthüllte die vollständigen Parameter des neuen Gadgets.

Technische Möglichkeiten und Leistung

Das Gerät ist mit einem Unisoc T137 Prozessor ausgestattet, der mit einer Taktfrequenz von 1.3 GHz arbeitet und genügend Leistung für einfache tägliche Aufgaben bietet. Außerdem verfügt die Hardware über 256 MB RAM und 2 GB internen Speicher, was für einfache Anrufe und Messaging optimal ist.

An der Vorderseite befindet sich ein 2.8 Zoll großer Bildschirm, der es Benutzern ermöglicht, Informationen bequem zu lesen. Trotz seiner kompakten Größe verfügt das Telefon über einen Dual-SIM-Steckplatz, der moderne Kommunikationsstandards, einschließlich LTE-Netzwerken, unterstützt.

Robustheit und Zusatzfunktionen

Gehäuse nach IP54-Standard staub- und spritzwassergeschützt

1950 mAh Akku und ein moderner USB-C Anschluss

Bluetooth 5.0, UKW-Radio und eine 3.5 mm Kopfhörerbuchse

Wi-Fi Hotspot und Cloud Phone Funktion

Auf der Rückseite des Geräts sind zwei Kameras mit VGA und 2 Megapixeln installiert. Dem Zeitgeist entsprechend verfügt das Gadget zudem über KI-basierte Funktionen wie einen Sprachübersetzer und ein QR-Code-Erkennungssystem.

Das neue Telefon ist nicht nur ein einfaches Kommunikationsmittel, sondern enthält auch praktische Apps wie den Alipay-Zahlungsdienst und Express Chat. HMD plant, seine Position auf dem Markt für klassische Tastenhandys durch solche kompakten und funktionalen Geräte weiter zu stärken.