Snapchat ermöglicht Nutzern das Teilen von Musiktracks in Echtzeit

Snapchat hat eine neue Funktion eingeführt, mit der Nutzer die Musik, die sie gerade hören, in Echtzeit teilen können. Laut TechCrunch wurde diese Neuerung namens „Now Playing“ in die Snap Map integriert, um den musikalischen Geschmack von Freunden zu verfolgen und eigene Tracks zu teilen. Das berichtet Techcrunch.com berichtet .

Verschmelzung von Musik und Karte

Um die neue Funktion zu nutzen, müssen Nutzer ihr Streaming-Konto – in der Anfangsphase speziell Spotify – mit der App verknüpfen. Danach wird auf der Snap Map sichtbar, welche Songs Freunde gerade genießen. Dies verleiht der täglichen Kommunikation eine neue emotionale Ebene.

Die Integration beschränkt sich jedoch nicht nur auf die Karte. Sie wurde auch auf Spotlight, den TikTok-ähnlichen Kurzvideobereich von Snapchat, ausgeweitet. Nun kann jeder in Spotlight-Videos gefundene Song direkt auf Spotify gespeichert oder über die Titelseite zur eigenen Mediathek hinzugefügt werden.

Datenschutz und Kontrollmöglichkeiten

Snapchat hat besonderen Wert auf den Datenschutz gelegt und bietet verschiedene Einstellungen an. Insbesondere:

Sie wählen selbst aus, wer Ihre Höraktivitäten sehen darf.

Das System zeigt weder den zuletzt gehörten Song noch den vollständigen Hörverlauf an.

Wenn ein Nutzer die Snapchat-App in den letzten 24 Stunden nicht öffnet, wird das Musik-Teilen automatisch pausiert.

Die Freigabe kann optional für drei Stunden, 24 Stunden oder unbestimmte Zeit pausiert werden.

Dieser Ansatz gewährleistet die Sicherheit personenbezogener Daten und gibt dem Nutzer die volle Kontrolle über seine Aktivitäten.

Soziale Netzwerke und Musik

Derzeit entwickeln führende soziale Netzwerke Funktionen zur Musikentdeckung und zum Teilen von Inhalten aktiv weiter. Auf TikTok können Nutzer beispielsweise Songs von Streaming-Diensten teilen und Lieblingsstücke speichern. Instagram hat eine Funktion eingeführt, um über Notes-Statusmeldungen in Direktnachrichten zu zeigen, was man gerade hört. Sogar Spotify selbst hat Tools zum Musikaustausch mit Freunden in Echtzeit gestartet.

Manny Adler, Leiter der Musikabteilung bei Snapchat, betonte, dass Musik eine der persönlichsten Ausdrucksformen des Menschen sei. Seinen Aussagen nach soll diese Funktion dazu dienen, Freunde einander näherzubringen und neue Klänge auf der Snap Map zu entdecken.

Evolution der Snap Map

Die 2017 eingeführte Snap Map war ursprünglich nur dafür gedacht, den Standort von Freunden zu sehen und öffentliche Snap-Inhalte weltweit anzusehen. Im Laufe der Zeit wurde die Karte um zahlreiche neue Funktionen wie lokale Points of Interest, Aktivitäten und nun auch Musikentdeckung erweitert. Heute ist die Karte mit über 450 Millionen monatlichen Nutzern ein fester Bestandteil des Snapchat-Ökosystems.

Dem Unternehmen zufolge wird die neue Musikfunktion schrittweise für Nutzer in allen Regionen eingeführt, in denen Spotify und Snapchat verfügbar sind, und soll demnächst auch in Kanada starten.