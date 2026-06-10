Ehemalige SpaceX-Mitarbeiter wollen KI mit Solarenergie versorgen

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Ehemalige SpaceX-Mitarbeiter wollen KI mit Solarenergie versorgen

Zwei ehemalige SpaceX-Spezialisten haben ein unerwartetes Projekt für Hyperscaler vorgestellt. Sie bauen Kraftwerke auf der Erde, die günstiger und schneller zu errichten sind als Erdgaskraftwerke, und entfernen sich damit von weltraumbezogenen Unternehmungen. Das bisher im Verborgenen agierende Startup Ambrosia Energy zielt darauf ab, durch die Kombination von Solarpaneelen mit Lithium-Ionen-Batterien eine kontinuierliche Energieversorgung rund um die Uhr zu gewährleisten. Dies berichtet Techcrunch.com .

In einem Interview mit TechCrunch erklärte Sara Spangelo, Gründerin und Präsidentin von Ambrosia Energy, dass das Unternehmen plant, Kraftwerke jeder Größenordnung innerhalb von 12 Monaten nach Vertragsunterzeichnung in Betrieb zu nehmen. Das Ziel des Startups ist es, Kapazitäten im Gigawatt-Bereich zu erreichen. Um die Kosten zu senken, haben die Ingenieure die Batteriepakete vereinfacht: Das System lädt tagsüber langsam auf und gibt die Energie nachts stetig ab, was die Lebensdauer der Ausrüstung verlängert.

Derzeit liegen die Kosten für eine Megawattstunde Energie in den effizientesten Gasturbinenkraftwerken bei etwa 107 Dollar, und der Bau dauert 5 bis 7 Jahre. Ambrosia verspricht, diesen Wert auf 100 Dollar zu senken und die Zuverlässigkeit zu erhöhen. Dies ist besonders wichtig im Zeitalter der KI, in dem der Energieverbrauch durch Technologien wie ChatGPT drastisch steigt.

Sara Spangelo und CEO Ben Longmier arbeiteten zuvor am Starlink-Projekt bei SpaceX. Ihr Startup Swarm wurde von Elon Musks Unternehmen übernommen. Spangelo sammelte zuvor Erfahrungen bei Google, Longmier bei Apple. Das Projekt hat sich nun Investitionen von DFJ Growth gesichert, während die Gründer ihre Expertise aus der Weltraumtechnologie auf den Energiesektor übertragen.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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