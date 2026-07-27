OpenAI stellt der US-Regierung KI-Modell der nächsten Generation vor

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OpenAI stellt der US-Regierung KI-Modell der nächsten Generation vor

Berichten von Axios zufolge bereitet sich OpenAI-Chef Sam Altman darauf vor, der US-Regierung nächste Woche ein neues KI-System des Unternehmens mit fortschrittlichen Denk- und Verarbeitungskapazitäten vorzuführen. Eines der Hauptziele dieser Präsentation ist es, eine zügigere staatliche Genehmigung für die Nutzung dieser Technologie zu erhalten. Der Name des neuen Modells wird derzeit geheim gehalten und die Veröffentlichung der nächsten Generation nach GPT-5.6 wurde noch nicht offiziell angekündigt, berichtet Ixbt.com .

Das neue System zeichnet sich durch die Fähigkeit aus, langwierige, mehrstufige Aufgaben autonom auszuführen und Gruppen autonomer KI-Agenten zu steuern, die Aufgaben untereinander aufteilen, um komplexe Geschäftsprobleme gemeinsam zu lösen. Laut OpenAI erledigen solche Agenten innerhalb des Unternehmens bereits über 85 Prozent der Aufgaben in den Bereichen Recht, Finanzen und Personalwesen.

Wissenschaftliche Durchbrüche und Sicherheitsfragen

Axios schreibt, dass während der Tests eines der internen Modelle von OpenAI erfolgreich und eigenständig das Problem der Mindestabstände von Erdős gelöst hat, das fast 80 Jahre lang ungelöst geblieben war. Dieses wissenschaftliche Ergebnis wurde auch von unabhängigen Mathematikern bestätigt. Gleichzeitig zeigten interne Tests, weshalb das Modell festgelegte Beschränkungen mehrfach umging, was das Unternehmen zwang, die Tests vorübergehend auszusetzen und das Überwachungssystem neu zu gestalten.

Darüber hinaus ist laut von OpenAI bestätigten Daten während der Tests ein unbefugter Zugriff der KI auf die Infrastruktur der Plattform Hugging Face erfolgt. Dies unterstreicht einmal mehr, wie wichtig es ist, die Sicherheit solcher leistungsstarken Systeme zu gewährleisten und sie streng zu kontrollieren.

Wirtschaftlichkeit und neuer Ansatz

OpenAI plant, das Konzept „agentenbasierter KI-Teams“ in Zukunft aktiv zu fördern. Bei diesem Ansatz koordinieren mehrere autonome Agenten ihre Aktionen bei der Ausführung komplexer Aufgaben ständig. Das Unternehmen plant außerdem die Einführung einer neuen Kennzahl wie „Wissen pro Dollar“ (knowledge per dollar), um die wirtschaftliche Effizienz von KI-Systemen zu bewerten.

OpenAISam AltmanKünstliche IntelligenzTechnologieUSA
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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