Canon hat drei neue Kameras registriert: Was bekannt ist

Der japanische Technologieriese Canon hat gleich drei neue Kameras bei den Zertifizierungsbehörden für drahtlose Geräte offiziell registriert. Solche Schritte deuten in der Regel auf eine offizielle Produktpräsentation hin und wecken großes Marktinteresse. Laut ixbt.com handelt es sich um die Modelle EOS R8 II, EOS R7 II und EOS R10 II, deren Markteinführung für die zweite Jahreshälfte 2026 geplant ist. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Experten weisen darauf hin, dass die gleichzeitige Registrierung dieser Geräte darauf hindeutet, dass sie in einer gemeinsamen Präsentationsveranstaltung und nicht schrittweise vorgestellt werden. Obwohl Canon noch keine offiziellen Details zu den neuen Geräten bekannt gegeben hat, sind erste Informationen zu den wichtigsten technischen Daten im Internet durchsickert.

Das EOS R8 II Modell im Retro-Design

Experten zufolge ist das am meisten erwartete Gerät das EOS R8 II Modell. Gerüchten zufolge wird diese Kamera Mitte September dieses Jahres der Öffentlichkeit vorgestellt. Es wird erwartet, dass sie in einem speziellen Retro-Design hergestellt wird, das dem 50-jährigen Jubiläum der legendären analogen Canon AE-1 Kamera gewidmet ist.

Den erwarteten technischen Daten zufolge wird das neue Vollformatgerät mit folgenden Funktionen ausgestattet sein:

32,5-Megapixel-Vollformatsensor

Schnelle Serienaufnahme mit bis zu 40 fps mithilfe eines elektronischen Verschlusses

In das Gehäuse integriertes Bildstabilisierungssystem

4K-Videoaufnahme mit ultra-hochwertiger Oversampling-Technologie

Zwei SD-Speicherkartensteckplätze anstelle des einzelnen Steckplatzes beim Vorgängermodell EOS R8

Weitere neue Geräte mit fortschrittlichen APS-C-Sensoren

Das Modell EOS R7 II wird voraussichtlich die erste Kamera in der Geschichte von Canon mit einem mehrschichtigen (multilayer) APS-C-Sensor sein. Eine solche innovative Konstruktion erhöht die Auslesegeschwindigkeit der Daten erheblich und eliminiert das Abdunkeln des Suchers zwischen den Aufnahmen praktisch vollständig. Es wird auch vermutet, dass die Pixelanzahl des Sensors von 32,5 MP auf 39 Megapixel steigt.

Das die Serie ergänzende Modell EOS R10 II wird voraussichtlich keine drastischen Änderungen erfahren. Branchenquellen berichten, dass diese Einsteigerkamera über ein verbessertes Autofokussystem und einen größeren Pufferspeicher für Serienaufnahmen verfügen wird.

Derzeit basieren die technischen Daten dieser Geräte nur auf vorläufigen Annahmen und durchgesickerten Informationen. Der Abschluss des Registrierungsprozesses zeigt jedoch für Canon-Fans, dass eine neue Generation von Flaggschiff-Technologien bald vorgestellt wird.