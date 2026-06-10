Versuche zur Blockierung von VPN-Diensten verursachen Störungen bei russischen Hostern

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Versuche zur Blockierung von VPN-Diensten verursachen Störungen bei russischen Hostern

Ende Mai und Anfang Juni begannen Kunden großer russischer Hosting-Anbieter, Probleme beim Zugriff auf ihre Ressourcen zu melden. Unternehmen wie Selectel, Beget und Timeweb bestätigten einen Rückgang des Nutzerverkehrs und gelegentliche Ausfälle bei der Erreichbarkeit von Websites. Experten vermuten, dass dies auf Änderungen an den Einstellungen der technischen Mittel zur Abwehr von Bedrohungen (TSPU) zurückzuführen ist, die zur Filterung des Internetverkehrs eingesetzt werden. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Während VPN-Dienste früher hauptsächlich über IP-Adressen und Protokolle blockiert wurden, haben moderne Technologien gelernt, ihren Datenverkehr als normalen Internetverkehr zu tarnen. Infolgedessen haben die Aufsichtsbehörden ihr Augenmerk auf Cloud-Infrastrukturen gerichtet, in denen VPN-Server häufig gehostet werden. Seit Juni analysiert die TSPU-Ausrüstung verschlüsselte TLS-Verbindungen aktiver, was auch zu Fehlern beim Betrieb legitimer Dienste geführt hat.

Laut Mikhail Kotkin, Netzwerkingenieur bei GlobalNet, ist der Datenverkehr von Kunden im Cloud-Segment im Mai und Juni um etwa 10 Prozent zurückgegangen. Am stärksten gefährdet sind mobile Anwendungen mit dauerhaft gesicherten Verbindungen, Cloud-Plattformen, Echtzeit-Datenaustauschdienste und Content Delivery Network (CDN)-Lösungen.

Experten betrachten die aktuelle Situation als Ergebnis des Anpassungsprozesses der Filtermechanismen. Um Fehler zu reduzieren, ist eine zusätzliche Konfiguration der Ausrüstung erforderlich, weshalb kurzfristige Ausfälle auch in Zukunft auftreten können. Gleichzeitig weisen einige Telekommunikationsexperten darauf hin, dass das Ausmaß des Problems möglicherweise übertrieben dargestellt wird und einige Störungen auf andere technische Gründe zurückzuführen sind.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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