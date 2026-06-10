Automatisierte mobile Drohnenstation PASECA in Jakutien vorgestellt

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Automatisierte mobile Drohnenstation PASECA in Jakutien vorgestellt

Die automatisierte mobile Station PASECA für unbemannte Luftfahrzeuge wurde in Jakutien vorgestellt. Das Projekt wird von der Firma Forpost umgesetzt, einem Bewohner des Technoparks Jakutien und Teilnehmer des wissenschaftlichen und produktiven Zentrums Polyarniy. Dies teilte das Pressezentrum der Republik Sacha in Moskau mit, wie Ixbt.com berichtet.

Die Station ermöglicht das automatische Andocken, Laden und die Wartung von Drohnen. Laut den Entwicklern dient diese Technologie dazu, den autonomen Betrieb unbemannter Systeme zu organisieren und die Notwendigkeit einer ständigen Bedienung durch Operatoren zu verringern.

Die neue Technologie kann für Überwachungen, Infrastrukturinspektionen, Umweltkontrollen sowie Such- und Rettungseinsätze eingesetzt werden. Das System unterstützt Drohnen verschiedener Modelle und Hersteller. Das Projekt erhielt den Status eines Skolkovo-Bewohners und gewann das Programm Technovostok 2030, wodurch es eine Förderung in Höhe von 9,99 Millionen Rubel erhielt.

Der Innovationsminister von Jakutien, Pjotr Nikolajew, betonte, dass solche Lösungen für eine Region mit riesigen Gebieten und schwierigen klimatischen Bedingungen äußerst relevant sind. Die Ausrüstung wurde bereits nach Jakutsk geliefert und ist bereit für praktische Tests.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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