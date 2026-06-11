Endlosschleifen-Problem bei Google Pixel Smartphones bleibt ungelöst

Google untersucht weiterhin eine schwerwiegende Fehlfunktion, die Pixel-Smartphone-Besitzer betrifft. Seit März dieses Jahres klagen Nutzer von Modellen der Pixel 6 bis Pixel 10 Serie über Geräte, die in einer Endlosschleife (Bootloop) feststecken. Aufgrund dieses Fehlers frieren die Smartphones beim Google-Logo ein oder schalten sich direkt nach der PIN-Eingabe aus und wieder ein. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

In einigen Fällen erlauben die Geräte nicht einmal den Zugriff auf den Recovery Mode, was eine Behebung des Problems durch Software-Updates unmöglich macht. In einem offiziellen Schreiben an die Nutzer bestätigte Google, dass an diesem Fehler gearbeitet wird, der nach den Updates im März, April und Mai auftrat, und bedankte sich für die Geduld.

Unternehmensvertreter betonten, dass jeder Fall individuell ist und empfehlen den Nutzern, sich direkt an den Pixel-Kundensupport zu wenden. Eine präzise Beschreibung des Problems (z. B. "Endlosschleife nach Software-Update") hilft den Spezialisten bei der Lösungsfindung. Derzeit wurden auf der Google Issue Tracker-Plattform bereits über 800 Kommentare zu diesem Thema hinterlassen.

Ursprünglich plante Google, diesen Fehler mit dem Sicherheitsupdate im Mai zu beheben, doch das Problem besteht weiterhin. Das Unternehmen rät zudem davon ab, Android 17 Beta-Versionen zu installieren, da Testversionen die Situation verschlimmern könnten. Ein Termin für eine endgültige Fehlerbehebung wurde noch nicht bekannt gegeben.