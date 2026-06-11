xAI-Ingenieur wegen Warnungen zur Sicherheit von Grok entlassen

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xAI-Ingenieur wegen Warnungen zur Sicherheit von Grok entlassen

Der ehemalige xAI-Ingenieur Devin Kim hat Klage gegen das von Elon Musk gegründete Unternehmen und dessen Muttergesellschaft SpaceX eingereicht. Der Ingenieur behauptet, er sei zu Unrecht entlassen worden, nachdem er Bedenken hinsichtlich der Sicherheit von KI geäußert hatte. Die Klage wurde bei einem Gericht in Kalifornien eingereicht, während SpaceX sich auf einen der größten IPOs der Geschichte vorbereitet, berichtet Techcrunch.com berichtet .

Devin Kim war einer der leitenden Sicherheitsexperten bei der Entwicklung des Grok-Chatbots bei xAI. Laut Klageschrift warnte er wiederholt davor, dass das Grok-System Informationen über Massenvernichtungswaffen verbreiten und Diskriminierung fördern könnte. Spätere Kontroversen, bei denen sich Grok mit Adolf Hitler verglich, zeigten, dass Kims Bedenken nicht unbegründet waren.

Nach dem Ausscheiden des Ingenieurs geriet Grok erneut in den Fokus. Über den Chatbot wurden auf der Plattform X (ehemals Twitter) nicht einvernehmliche explizite Bilder verbreitet. In seiner Klage wirft Devin Kim xAI vor, gegen Verbraucherschutzgesetze und Regeln zur Internetregulierung verstoßen zu haben.

Interessanterweise wird Elon Musk in der Klage nicht persönlich beschuldigt. Stattdessen betonen Kims Anwälte, dass Musk die xAI-Mitarbeiter angewiesen hatte, Gesetze einzuhalten und Sicherheitstests durchzuführen. Die Hauptbeschuldigung richtet sich gegen den xAI-Mitbegründer Jimmy Ba, dem vorgeworfen wird, Musks Anweisungen ignoriert und Kim entlassen zu haben, um ihn für seine Forderungen nach Sicherheitsmaßnahmen „zum Schweigen zu bringen“.

Vor seinem Wechsel zu xAI arbeitete Devin Kim bei Scale AI an der Sicherheit von KI. Letzte Woche wurde er zum Präsidenten des Center for AI Safety ernannt, einer gemeinnützigen Organisation, die KI-Risiken erforscht. Bisher haben Vertreter von xAI und SpaceX keine offizielle Stellungnahme zu dem Gerichtsverfahren abgegeben.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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