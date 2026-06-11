Opendoor verlässt Indien: KI verändert das Outsourcing

Die in San Francisco ansässige Immobilienplattform Opendoor hat angekündigt, ihre Aktivitäten in Indien einzustellen. Diese Entscheidung wurde nur zwei Jahre nach Beginn der Expansion im Land getroffen. CEO Kaz Nejatian nannte als Hauptgrund die Strategie, den Betrieb in die USA zurückzuverlagern und auf kleinere, KI-gestützte Teams umzustellen. Dies berichtete Techcrunch.com berichtet .

Dieser Schritt hat im Silicon Valley für große Diskussionen gesorgt. Investoren und Outsourcing-Experten sehen darin ein erstes Beispiel dafür, wie KI-Technologien die Wirtschaft globaler Outsourcing-Zentren wie Indien verändern. Opendoor hatte zuvor ein Team von etwa 250 Mitarbeitern in Indien aufgebaut, um manuelle Aufgaben in komplexen Systemen zu verwalten.

Derzeit ist Indien der weltweit größte Markt für Global Capability Centers (GCC). Das Land beherbergt über 2.100 Zentren, in denen 2,36 Millionen Menschen beschäftigt sind und ein Jahresumsatz von fast 100 Milliarden Dollar erzielt wird. Investoren wie Sheel Mohnot, Gründer von Better Tomorrow Ventures, glauben jedoch, dass viele Arbeitsplätze in Indien gefährdet sein könnten, da manuelle Arbeit durch KI ersetzt wird.

Der Analyst Phil Fersht von HFS Research betont, dass es sich nicht nur um eine Verlagerung von Arbeitsplätzen von einem Land in ein anderes handelt. Die grundlegende Veränderung besteht darin, dass KI es Unternehmen ermöglicht, mit weniger Personal effizienter zu arbeiten. Dieses Modell wird als "Services-as-Software" bezeichnet, bei dem Unternehmen darauf abzielen, durch Software und KI hohe Ergebnisse zu erzielen, ohne die Mitarbeiterzahl zu erhöhen.