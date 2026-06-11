Anker Smart Charge Pro+: 160 W Ladegerät mit Smartphone-Modellanzeige

·18·Technologie
Anker Smart Charge Pro+: 160 W Ladegerät mit Smartphone-Modellanzeige

Anker hat sein neues 160 W Smart Charge Pro+ Ladegerät auf den Markt gebracht. Das neue Gadget ist auf der chinesischen Plattform JD.com für etwa 95 Dollar erschienen. Der Hauptunterschied dieses Modells zur Vorgängerversion ist die Erweiterung der Schnellladeprotokolle: Das Gerät unterstützt nun Xiaomi MiPPS (bis zu 120 W) und Huawei SCP (bis zu 66 W) Schnittstellen. Dies berichtet Ixbt.com .

Der Ladeblock ist mit drei USB-C-Anschlüssen ausgestattet und kann zusätzlich zu den genannten Standards auch USB Power Delivery 3.1 (bis zu 140 W), PPS (bis zu 100 W), QC 3.0 und FCP verarbeiten. Das bemerkenswerteste Merkmal des Geräts ist sein recht großes Farbdisplay. Dieses Display zeigt nicht nur die aktuelle Ausgangsleistung an, sondern identifiziert auch das angeschlossene iPhone-Modell (obwohl derzeit noch nicht alle Apple-Smartphone-Modelle erkannt werden könnten).

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, verschiedene Bilder wie Smartphone-Hintergrundbilder auf dem Bildschirm einzustellen. Benutzer können auch ihre eigenen persönlichen Fotos hochladen. Das Smart Charge Pro+ verbindet sich mit einer speziellen mobilen App, über die die Stromverteilung zwischen den Anschlüssen aus der Ferne überwacht und die Betriebsparameter des Geräts gesteuert werden können.

Trotz der hohen Leistung ist das Gehäuse des Geräts sehr kompakt — 65 × 52 × 35 mm. Von den Abmessungen her entspricht dieser Ladeblock fast einem Gehäuse für kabellose Kopfhörer, was ihn sehr praktisch für Reisen macht.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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