SK Hynix baut vier neue Fabriken: Speicherproduktion soll sich verdreifachen

SK Hynix hat Pläne zur Erweiterung seiner Produktionskapazitäten vor dem Hintergrund der stark steigenden Nachfrage nach fortschrittlichen Speicherchips angekündigt. Der Vorstandsvorsitzende Chey Tae-won teilte Nikkei Asia mit, dass das Unternehmen beabsichtigt, die Produktion von Siliziumwafern bis 2034 zu verdreifachen. Dies berichtet Ixbt.com .

Ihm zufolge steuert der Weltmarkt auf eine Phase anhaltender Knappheit zu, die vor allem durch die rasante Entwicklung von AI-Systemen verursacht wird. Die Steigerung der Produktion von Siliziumwafern, die als Grundlage für Mikrochips dienen, soll den Druck auf den Weltmarkt verringern und die Lieferkette stabilisieren.

Der Markt reagierte positiv auf diese Ankündigung, und die Aktien von SK Hynix stiegen um fast 2,6 % auf 21 Millionen Won. Das Unternehmen bereitet sich bereits auf eine Zukunft vor, in der AI zum Haupttreiber für Speicher- und leistungsstarke SoC-Chips wird.

Die erste Phase der Erweiterung hat bereits begonnen: In Südkorea werden vier neue Fabriken gebaut, deren Fertigstellung bis Ende nächsten Jahres geplant ist. Zuvor hatte SK Hynix bestätigt, dass das Unternehmen Speicherchips der nächsten Generation für die Vera Rubin AI-Plattformen von NVIDIA sowie für PCs auf Basis von RTX Spark liefern wird.