Microsoft unterzeichnet Vertrag mit indischem Startup Alt Carbon

Microsoft hat einen Dreijahresvertrag mit dem indischen Startup Alt Carbon unterzeichnet. Im Rahmen der Vereinbarung wird der Tech-Gigant Gutschriften für die Entfernung von rund 37.000 Tonnen Kohlenstoff aus der Atmosphäre erwerben. Dies ist Microsofts erstes großes Projekt in Asien, das auf der Technologie der beschleunigten Gesteinsverwitterung (enhanced rock weathering) basiert, berichtet Techcrunch.com berichtet .

Alt Carbon hat sich verpflichtet, im Rahmen des Darjeeling Revival-Projekts im Osten Indiens bis 2029 36.920 Tonnen Kohlendioxid zu binden. Microsoft behält sich zudem das Recht vor, bei Erreichen der festgelegten Ziele weitere Gutschriften zu erwerben. Diese Vereinbarung ist Teil der Nachhaltigkeits- und Klimaschutzstrategie von Microsoft.

Das 2023 in Bengaluru gegründete Startup Alt Carbon beschleunigt natürliche chemische Reaktionen zur Kohlenstoffbindung, indem es zerkleinerten Basalt und andere Silikatgesteine auf landwirtschaftlichen Flächen ausbringt. Derzeit arbeitet das Unternehmen mit über 35.000 Landwirten auf einer Fläche von 80.000 Acres in Westbengalen zusammen.

Laut Alt Carbon-Mitgründer Sparsh Agarwal dauerten die Verhandlungen mit Microsoft über ein Jahr und durchliefen strenge wissenschaftliche Prüfungen. Microsoft forderte strikte Monitoring-, Berichterstattungs- und Verifizierungsmaßnahmen (MRV) zur Datenübermittlung und Kohlenstoffquantifizierung. Obwohl es viele Angebote in diesem Bereich gibt, ist dieser Vertrag für den Markt von großer Bedeutung, da es nur wenige verifizierte und kommerziell skalierbare Projekte gibt.

Derzeit hat Alt Carbon durch seine Gesteinsverwitterungstechnologie fast 10.000 Kohlenstoffgutschriften ausgegeben, was den weltweit höchsten Wert in diesem Bereich darstellt. Bis Ende des Jahres plant das Startup die Ausgabe von weiteren 15.000 Gutschriften. Die Gutschriften aus dem Microsoft-Vertrag werden über das Isometric-Register abgewickelt.