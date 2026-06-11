Erster Standard für KI-Spielzeug in Russland eingeführt

Rosstandart hat den weltweit ersten nationalen Standard (GOST R) für Spielzeug mit KI-Technologien genehmigt. Dieses Dokument systematisiert die Sicherheitsregeln für diese Produktkategorie und markiert den Übergang vom Konzept des „elektronischen Spielzeugs“ zum „intelligenten Spielumfeld“. Sicherheit wird nun nicht mehr nur an physischen Parametern gemessen, sondern auch an der Leistung von Algorithmen und Datenverarbeitungsprozessen. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Der neue Standard gilt für Produkte, die für Kinder im Alter von 1 bis 14 Jahren bestimmt sind, und umfasst eine breite Palette von Artikeln, von interaktiven Puppen mit Spracherkennung bis hin zu intelligenten Spielkonsolen. Diese Regeln gelten jedoch nicht für Standardsoftware, medizinische Geräte oder Produkte, die im Wesentlichen kein Spielzeug sind.

Das Dokument legt besonderes Augenmerk auf den Schutz personenbezogener Daten. Gemäß dem Standard sind die Minimierung der Datenerhebung, die Einholung der elterlichen Zustimmung, die Einschränkung der Datenweitergabe an Dritte und die Gewährleistung einer sicheren Speicherung obligatorisch. Dies dient als Leitfaden für verantwortungsbewusstes Design für Hersteller.

Antonina Tsitsulina, Präsidentin der Association of Children's Goods Industry Enterprises, betonte, dass ein Spielzeug, das die Sprache eines Kindes erkennt, darauf reagiert und Spielszenarien speichert, nicht als einfacher elektronischer Gegenstand behandelt werden kann. Ein technologisches Spielzeug darf nicht zu einem unkontrollierten digitalen Dienst werden, sondern muss eine sichere Umgebung bleiben.