Mozilla Firefox hebt vorübergehend die Beschränkungen für kostenloses VPN auf

Mozilla hat bekannt gegeben, dass die Beschränkungen für die Nutzung des integrierten kostenlosen VPN-Dienstes im Firefox Browser vorübergehend aufgehoben wurden. Nutzer profitieren nun von unbegrenztem Datenvolumen und einer erweiterten Serverliste. Im Rahmen dieses Sommerangebots wurden die Funktionen des Dienstes erheblich ausgebaut. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Normalerweise erhielten Nutzer ein monatliches Limit von 50 GB und Zugriff auf Server in 5 Ländern. Mit der neuen Aktion ist die Anzahl der verfügbaren Länder auf fast dreißig gestiegen. Zum Standardpaket mit Kanada, Frankreich, Deutschland, Großbritannien und den USA sind nun Australien, Österreich, Belgien, Bulgarien, Chile, Kolumbien, Dänemark, Finnland, Irland, Italien, Malaysia, Mexiko, die Niederlande, Neuseeland, Portugal, Singapur, Spanien, Schweden, Thailand, Norwegen und Südafrika hinzugekommen.

Diese Vorzugsbedingungen gelten bis zum 1. September 2026. Danach kehrt das System zum Standardzustand zurück: Das Datenlimit wird auf 50 GB festgelegt und die Anzahl der Server wieder auf 5 reduziert. Die Verwaltung des Dienstes erfolgt über den Bereich „Datenschutz und Sicherheit“ in den Browsereinstellungen.

Es ist zu beachten, dass diese Funktion nur den Datenverkehr innerhalb des Firefox Browsers abdeckt und nicht die gesamte Netzwerkaktivität des Geräts beeinflusst. Derzeit ist der Firefox VPN-Dienst nur für Nutzer in einer begrenzten Anzahl von Ländern verfügbar und funktioniert möglicherweise nicht in allen Regionen gleichermaßen.