Elon Musk wird nach SpaceX-IPO zum weltweit ersten Billionär

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Elon Musk wird nach SpaceX-IPO zum weltweit ersten Billionär

Laut Bloomberg News ist Elon Musk nach dem erfolgreichen Börsengang von SpaceX am Freitag offiziell zum weltweit ersten Billionär geworden. Vor dem IPO wurden die Aktien des Raketenunternehmens auf 135 Dollar geschätzt, was Musks Anteil an dem Unternehmen auf etwa 860 Milliarden Dollar brachte. Durch seine Tesla-Beteiligung und den starken Kursanstieg der SpaceX-Aktien nach Handelsbeginn überstieg das Vermögen des Tech-Magnaten auf dem Papier die Marke von 1 Billion Dollar. Dies berichtet Techcrunch.com .

Musks Erreichen des Billionär-Status fällt in eine Zeit seines maximalen politischen und sozialen Einflusses. Er investierte rund 300 Millionen Dollar in die Wahlkampagne von Donald Trump im Jahr 2024 und begann anschließend, das "Department of Government Efficiency" in der neuen Regierung zu leiten. Seine Pläne zur Auflösung ganzer Behörden wie USAID stoßen jedoch auf scharfe Kritik in der Öffentlichkeit und bei Gesundheitsexperten.

Es wird erwartet, dass Musks Vermögen weiter wächst. Letztes Jahr genehmigten Tesla-Aktionäre ein Vergütungspaket, das bei Erreichen bestimmter operativer Ziele bis zu 1 Billion Dollar wert sein könnte. Obwohl seine 1 Milliarde SpaceX-Aktien erst verkauft werden können, wenn eine menschliche Kolonie auf dem Mars errichtet wurde, kann Musk durch die Verpfändung dieser Aktien Milliarden an Bargeld leihen.

Obwohl SpaceX nun ein börsennotiertes Unternehmen ist, behält Elon Musk die absolute Kontrolle. Er hält über 80 % der Stimmrechte, wählt den Vorstand persönlich aus und hat die Unternehmensstruktur so gestaltet, dass rechtliche Anfechtungen begrenzt sind. Dies verleiht ihm uneingeschränkte Macht bei seinem Ziel, den größten Markt der Raumfahrtindustrie zu beherrschen.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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