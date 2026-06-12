Asus ROG Equalizer: Das Kabel, das vor Schmelzen schützen sollte, ist selbst geschmolzen

Der erste Fall eines geschmolzenen Asus ROG Equalizer-Kabels, das speziell zum Schutz von Benutzern und ihren Grafikkarten vor unangenehmen Vorfällen entwickelt wurde, wurde gemeldet. Auf Fotos, die im Chiphell-Forum veröffentlicht wurden, ist ein deutliches Schmelzen der Kunststoffteile um mehrere Kontaktstifte zu sehen. Der schwerste Schaden wurde an einem der Stromanschlüsse beobachtet, wo der Kunststoff fast vollständig verflüssigt war. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Die genaue Konfiguration des Systems und die verwendete Grafikkarte sind bei diesem Vorfall noch unbekannt. Die meisten ähnlichen Fälle betrafen jedoch bisher Besitzer der NVIDIA GeForce RTX 4090. Asus hatte das Modell ROG Equalizer vor einigen Monaten als verbesserte Version des 12V-2x6-Standardkabels eingeführt.

Der Hersteller behauptete, dass dieses Kabel die Last gleichmäßiger zwischen den Kontakten verteilt, die Temperaturen senkt und eine höhere Leitfähigkeit als Standardlösungen bietet. Tests des bekannten Overclockers und Tech-Bloggers Der8auer zeigten jedoch Mängel im Design des ROG Equalizer.

In seinen Untersuchungen stellte Der8auer große Unterschiede bei der Lastverteilung zwischen den einzelnen Kabelkontakten fest. In einigen Fällen betrug der Unterschied bis zu 4 Ampere, was zu einer Überhitzung bestimmter Stromleitungen führte. Er vermutet, dass dies durch die spezielle leitfähige Brücke verursacht wird, die in die für die Marke ASUS typische Kabelhalterung integriert ist.

Diese Konstruktion erhöht den elektrischen Widerstand und verhindert eine gleichmäßige Lastverteilung. Bisher hat Asus die veröffentlichten Fotos nicht offiziell kommentiert. Es ist erwähnenswert, dass der Preis des ROG Equalizer-Kabels etwa 50 Dollar beträgt, was deutlich teurer ist als bei Standard-Stromkabeln.