SpaceX, Anthropic und OpenAI: Eine neue Ära beginnt auf dem IPO-Markt

Der IPO-Markt belebt sich wieder, doch diesmal übernehmen völlig andere Unternehmen das Ruder. Die Ära der FAANG-Unternehmen, die den Markt lange Zeit dominierten, wird durch das neue Akronym MANGOS ersetzt. Zu dieser Gruppe gehören Giganten wie Meta (oder Microsoft in einigen Quellen), Anthropic, NVIDIA, Google, OpenAI und SpaceX. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Die Hälfte der Unternehmen auf dieser Liste bereitet sich gleichzeitig auf den Börsengang vor. Dieser Prozess dient als einzigartiger Test für Investoren, Unternehmensbewertungen und die Erwartungen an Technologieunternehmen bis 2026.

Im Equity-Podcast von TechCrunch analysierten die Moderatoren Kirsten Korosec, Anthony Ha und Sean O'Kane das Wesen dieser IPO-Welle. Über die reinen Zahlen hinaus diskutierten die Experten, wer am meisten von diesem Prozess profitiert und wie sich die Marktbedingungen verändern werden.

Der Übergang von Marktführern im Bereich AI und Weltraumtechnologie zu börsennotierten Unternehmen gilt als neuer Wendepunkt für die Weltwirtschaft. Diese Neuigkeiten können auf Apple Podcasts, Spotify und anderen Plattformen verfolgt werden.