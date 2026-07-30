Steam Machine Gaming-Konsole unterstützt jetzt AMD FSR 4.1 Technologie

Valve hat neue Details zur beliebten Steam Machine Konsole bekannt gegeben und Gamer mit einem wichtigen Update erfreut. Laut ixbt.com unterstützt das Gerät ab sofort vollständig die moderne FSR 4.1 Upscaler-Technologie von AMD, die eine deutliche Verbesserung der Grafikqualität ermöglicht. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Zur Erinnerung: Diese FSR-Version ist im Vergleich zur vorherigen FSR 3-Generation deutlich weiterentwickelt und bietet insbesondere im Performance-Modus spürbare Vorteile. Angesichts der begrenzten Leistung der Steam Machine dürfte dieser Modus zu einer der wichtigsten und bequemsten Lösungen für Gerätebesitzer werden.

Gehäusedesign und Möglichkeiten zur Eigenfertigung

Neben technologischen Neuerungen hat Valve den Nutzern eine besondere Freiheit eingeräumt. Dem Bericht zufolge hat der Hersteller offizielle CAD-Dateien für das äußere Gehäuse der Steam Machine veröffentlicht. Dies ermöglicht Interessierten, eigene Designvarianten eigenständig zu entwerfen.

Mit diesen Dateien können Benutzer ihr bevorzugtes Gehäuse auf speziellen 3D-Druckern ausdrucken oder mit anderen modernen Methoden herstellen. Dieser Ansatz gilt als wichtiger Schritt zur Personalisierung des Geräts und zur Bereicherung der Nutzererfahrung.

Veröffentlichungstermin und Bestellstatus

Auch zum Marktstart und zur Auslieferung an die Nutzer wurden konkrete Angaben gemacht. Laut Valve-Vertretern erhalten Käufer, die in der Warteschlange weit genug oben stehen, noch vor Ende dieses Jahres eine Sonder E-Mail mit dem Kaufangebot.

Diese Neuigkeiten dürften das Interesse an der Steam Machine weiter steigern und ihre Wettbewerbsfähigkeit auf dem Markt sichern. Die Bemühungen des Unternehmens zur Unterstützung offener Architektur und Software werden von der Gaming-Community sehr positiv aufgenommen.