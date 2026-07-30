Lilian Weng verlässt Thinking Machines und kehrt zu OpenAI zurück

Lilian Weng, eine der führenden Expertinnen im Bereich der künstlichen Intelligenz und Mitbegründerin von Thinking Machines, gab ihren Rücktritt von ihrem Posten bekannt und kehrte kurz darauf zum OpenAI-Team zurück. Berichten von TechCrunch zufolge ist dieser Personalwechsel zu einem der wichtigsten Ereignisse inmitten des harten Wettbewerbs um Fachkräfte auf dem AI-Markt geworden, berichtet TechCrunch.

Lilian Weng gab auf ihrer Social-Media-Seite bekannt, dass gesundheitliche Probleme der Grund für ihre Entscheidung waren. Sie schrieb, dass sie nicht mehr die Kraft hat, das hohe Tempo mitzugehen, das ein Startup in der Frühphase erfordert. Ständiger Stress und ein hohes Arbeitspensum wirkten sich negativ auf ihre körperliche Verfassung aus, weshalb sie diesen Schritt gehen musste.

Neue Aufgaben und Forschung bei OpenAI

Am Mittwoch bestätigten OpenAI-Vertreter die Rückkehr von Lilian Weng zum Unternehmen. Zuvor war sie dort als Vice President of AI Safety tätig. Laut einem Unternehmenssprecher wird Weng eine hochrangige Gruppe leiten, die darauf abzielt, die interne Forschung von OpenAI zu beschleunigen.

Dieses Team koordiniert die Forschung zu rekursiven Prozessen, die es AI-Systemen ermöglichen, sich selbst zu verbessern, um leistungsstärker zu werden. Diese Richtung hat strategische Bedeutung für die Zukunft moderner AI-Technologien.

Der Unterschied zwischen Startups und großen Labors

Experten betonen, dass Wengs Rückzug aus einem schnelllebigen Startup und die Rückkehr zu einem Großunternehmen im Widerspruch zu den anfänglichen Aussagen stehen mag. Es wird jedoch erwartet, dass die Arbeit an einem Ort, an dem sie nicht die Gründerin ist, den direkten Druck auf sie verringert.

Mira Murati, Gründerin von Thinking Machines und ehemalige OpenAI-CTO, unterstützte Wengs Entscheidung, sich auf ihre gesundheitlichen Probleme zu konzentrieren. In Kommentaren auf X bedankte sich Murati für die gemeinsame Arbeit und betonte, sie sei froh, dass Weng ihre Gesundheit an die erste Stelle setzt.