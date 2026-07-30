Messi und Ronaldo: Das Schicksal nach der WM 2026 und die Vereine

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Messi und Ronaldo: Das Schicksal nach der WM 2026 und die Vereine

Nach dem Ende der Weltmeisterschaft 2026 richtet die Fußballwelt ihre Aufmerksamkeit wieder auf die nationalen Ligen und die Spiele der neuen Saison. Die Rückkehr von Legenden wie Lionel Messi und Cristiano Ronaldo in ihre Vereinsmannschaften weckt großes Interesse bei den Fans. Wie Goal.com berichtet, verliefen die Turnierteilnahme und die darauffolgenden Wege der beiden Superstars völlig unterschiedlich, berichtet Goal.com berichtet Goal.com.

Zur Erinnerung: Die WM 2026 sollte für beide Spieler das letzte große internationale Turnier ihrer ruhmreichen Karrieren sein. Allerdings endeten ihre Wege mit den Nationalmannschaften nach völlig unterschiedlichen Szenarien. Während der portugiesische Stürmer den Wettbewerb frühzeitig verließ, erreichte der argentinische Kapitän das Finale.

Cristiano Ronaldo und der frühe Abschied Portugals

Für Cristiano Ronaldo verlief die Weltmeisterschaft 2026 nicht so erfolgreich wie erhofft. Die portugiesische Nationalmannschaft schied bereits im Achtelfinale aus und musste sich Spanien knapp geschlagen geben. Ein einziges Tor der spanischen Nationalmannschaft entschied das Spiel.

Während des Turniers konnte Ronaldo nicht seine beste sportliche Form abrufen. Er erzielte insgesamt zwei Tore bei der WM, wobei beide Treffer im Gruppenspiel gegen die usbekische Nationalmannschaft fielen. Danach blieb Cristiano in den Partien gegen die Demokratische Republik Kongo, Kolumbien und Spanien torlos.

Lionel Messis rekordverdächtige Leistung

Lionel Messi hingegen führte die argentinische Nationalmannschaft einmal mehr ins Finale. Im entscheidenden Endspiel hieß der Gegner ebenfalls Spanien, und ein einziges Tor in der Verlängerung brachte den Spaniern den Sieg. Dennoch blieben Messis persönliche Statistiken auf einem außergewöhnlich hohen Niveau.

Laut Goal.com erzielte Lionel Messi im Laufe des Turniers 8 Tore und steuerte 4 Torvorlagen bei. Er belegte den zweiten Platz unter den Torschützen des Turniers und wurde zum zweitbesten Torschützen in der Geschichte der Weltmeisterschaften, hinter dem französischen Starstürmer Kylian Mbappé.

Nach dem Ende der WM hat die Zeit der Rückkehr in den Vereinsfußball begonnen. Während Lionel Messi diszipliniert zu Inter Miami zurückgekehrt ist, weilt Cristiano Ronaldo vorerst noch nicht im Lager von Al-Nassr. Die Zukunft beider Spieler und ihre Rivalität in der neuen Saison stehen weiterhin im Fokus der Fans.

Lionel MessiCristiano RonaldoInter MiamiAl-NassrWeltmeisterschaft 2026
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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