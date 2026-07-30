Mann findet Leichen von fünf Babys in Kartons zu Hause in Frankreich

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Mann findet Leichen von fünf Babys in Kartons zu Hause in Frankreich

Ein schrecklicher Vorfall in Frankreich hat die Öffentlichkeit erschüttert. Ein Streit zwischen einer 32-jährigen Frau und ihrem Ehemann in der historischen französischen Stadt Orange führte zur Aufdeckung einer unerwarteten und düsteren Situation. Die Strafverfolgungsbehörden haben Ermittlungen eingeleitet.

Berichten zufolge stritten die Frau und ihr Ehemann über den Inhalt von Kartons, die im Haus aufbewahrt wurden. Interessanterweise hatte die Frau am Tag vor dem Streit zu Hause einen gesunden Jungen zur Welt gebracht. Während des Streits klagte sie über starke Bauchschmerzen und wurde daraufhin ins Krankenhaus gebracht.

Ermittlungskreisen zufolge blieb der Ehemann zu Hause, nachdem die Frau ins Krankenhaus gebracht worden war, und öffnete die Kartons, die den Streit ausgelöst hatten. In diesem Moment stieß er auf die Leichen von fünf Säuglingen im Inneren der Kartons.

Ersten Informationen zufolge waren alle Leichen schon länger tot und befanden sich im Zustand der Verwesung. Es wurde festgestellt, dass die sterblichen Reste in mehrere Kartons gelegt und in einer großen Plastiktüte im zweiten Stock des Hauses verstaut worden waren.

Lokal Le Parisien Berichten zufolge erfuhr der Mann erst kürzlich von der Schwangerschaft seiner Frau. Es heißt, sie habe zuvor dreimal bestritten, schwanger zu sein. Der Mann brachte die Tasche mit den Leichen ins Krankenhaus, und das medizinische Personal benachrichtigte umgehend die Polizei.

Dem rechtsmedizinischen Gutachten zufolge wurde bestätigt, dass die gefundenen Überreste zu fünf Säuglingen gehören. Nun sind weitere forensische Untersuchungen geplant, um die Todesursachen und andere wichtige Umstände zu klären.

Die Staatsanwaltschaft Carpentras teilte mit, dass der Mann den Ermittlern gesagt habe, er habe keine Kenntnis von den möglichen Schwangerschaften seiner Frau gehabt. Nach dem Verhör wurde er freigelassen.

Derzeit wird die Frau im Krankenhaus behandelt. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft wurde sie aufgrund ihres Zustands noch nicht festgenommen oder offiziell vernommen. Die Strafverfolgungsbehörden untersuchen alle Umstände dieses Falles gründlich.

Es wurde bekannt, dass die Familie zwei weitere Kinder im Alter von 8 und 12 Jahren hat. Nach dem Vorfall hat der Kinderschutzdienst die Situation übernommen, um die Sicherheit und das Wohl der Kinder zu gewährleisten. Die Ermittlungen dauern an.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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