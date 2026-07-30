In China hergestellte Saugroboter könnten in den USA verboten werden

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In China hergestellte Saugroboter könnten in den USA verboten werden

Die US-Behörden bereiten im Rahmen der Initiative AI Action Plan neue Beschränkungen für die Einfuhr autonomer Roboter vor. Unter Berufung auf von der Federal Communications Commission (FCC) veröffentlichte Dokumente berichtet ixbt.com, dass diese neuen Regeln nicht nur humanoide und vierbeinige Roboter, sondern auch Haushaltsgeräte umfassen könnten. Diese Initiative ist von großer Bedeutung, da sie darauf abzielt, die Sicherheit von auf den Inlandsmarkt gelangenden intelligenten Geräten zu gewährleisten und Lieferketten zu regulieren. Dies berichtet Ixbt.com .

Dem Dokument zufolge umfasst die Definition eines Roboters Geräte, die sich unabhängig bewegen können, mit verschiedenen Sensoren ausgestattet sind, über Netzwerkverbindung verfügen und einschließlich ihrer Dockingstation mehr als 4,4 Pfund (ca. 2 Kilogramm) wiegen. Nach dieser Definition sind die meisten heute beliebten modernen Saugroboter, Wischroboter, Mähroboter sowie Geräte zur Poolreinigung, zum Warentransport und zur Automatisierung von Lagern und Produktionsstätten gefährdet.

Spezielle Einfuhrgenehmigung erforderlich

Den vorgeschlagenen Regeln zufolge ist die Einfuhr neuer Geräte dieser Art verboten, es sei denn, es wird eine Sondergenehmigung eingeholt. Es sind jedoch auch Wege zur Umgehung dieser Beschränkungen vorgesehen. Insbesondere sind Ausnahmeregelungen für Unternehmen geplant, die ihre Produktionskapazitäten und Lieferketten in das Gebiet der USA verlagern.

Gleichzeitig haben die aktuellen Beschränkungen keine Auswirkungen auf Geräte, die die FCC-Zertifizierung bereits bestanden haben. Solche Modelle werden weiterhin frei auf dem US-Markt verkauft. Auch Besitzer bereits genutzter Roboter werden keine Änderungen im täglichen Betrieb erleben.

Marktauswirkungen und Aussichten

Sollte dieses Dokument ohne wesentliche Änderungen angenommen werden und in Kraft treten, könnten neue Robotikmodelle im Vergleich zu anderen Ländern verspätet auf den US-Markt kommen. In einigen Fällen könnten Unternehmen beschließen, neue Produkte erst nach Erhalt der erforderlichen Genehmigungen auf den Markt zu bringen.

Es wird erwartet, dass diese Initiative eine ernsthafte Hürde für den Import von in China hergestellter Verbraucher- und Profirobotik darstellt und die lokalen Marktteilnehmer sowie die Lieferkettenpolitik erheblich beeinflusst. Experten zufolge könnten solche Maßnahmen das Wettbewerbsumfeld auf den Technologiemärkten künftig verändern.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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