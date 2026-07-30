Der legendäre Winamp-Player kehrt in Partnerschaft mit Deezer zurück

Die Marke Winamp, die einen ganz besonderen Platz in der Geschichte der digitalen Musik einnimmt und die Jugend von Millionen von Nutzern prägte, bereitet die Einführung eines neuen Musikplayers und eines Premium-Streaming-Dienstes vor. Laut ixbt.com wurde eine strategische Partnerschaft zwischen Winamp und Deezer geschlossen, die auf die Bereitstellung eines zukünftigen Musik-Abonnementdienstes abzielt. Dieser Schritt ist ein Versuch der legendären Software, sich an das moderne Streaming-Zeitalter anzupassen und sich ihren Platz auf dem großen Markt zurückzuerobern, berichtet Techcrunch.com. berichtet .

Im Rahmen der geschlossenen Vereinbarung wird Winamp die Technologien von Deezer und dessen global lizenzierten Musik katalog nutzen, während die vertraute Marke und die einzigartige Benutzeroberfläche erhalten bleiben. Die Veröffentlichung der neuen Generation des Winamp Players ist für die erste Hälfte des Jahres 2027 geplant. Die Unternehmen betonen, dass sich die neue App grundlegend von herkömmlichen Streaming-Plattformen unterscheiden und den Nutzern ein völlig neues Erlebnis bieten wird.

Funktionen des Players der nächsten Generation

Die für das kommende Jahr erwartete App wird sich nicht nur auf das Online-Musikhören beschränken. Die Software ist darauf ausgelegt, die persönlichen lokalen Musikbibliotheken des Nutzers, Internetradio-Sender, Podcasts und persönliche Cloud-Sammlungen in einer einzigen Anwendung zu vereinen. Dies ermöglicht es den Hörern, all ihre Lieblingsaudios an einem Ort zu verwalten.

Darüber hinaus wird der neue Winamp großen Wert auf die Anpassbarkeit der Benutzeroberfläche, soziale Funktionen sowie auf Such- und Organisationsprozesse von Musik legen. Die Entwickler der Software setzen darauf, sich in einem Markt, der derzeit von digitalen Streaming-Giganten dominiert wird, durch ihren einzigartigen Ansatz abzuheben.

Marktwettbewerb und die Welle der Retro-Technologien

Derzeit ist der Musik-Streaming-Markt mit riesigen Plattformen wie Spotify, Apple Music und YouTube Music gesättigt. Daher bleibt fraglich, ob die Nutzer bereit sind, für ein weiteres kostenpflichtiges Abonnement zu bezahlen. Dennoch betont Winamp, dass seine kostenlose Desktop-Version auch heute noch über 40 Millionen aktive Nutzer zählt.

Diese Ankündigung erfolgt vor dem Hintergrund des jüngsten Wiederauflebens des Interesses an Retro-Technologien. In einer Zeit, in der die Nostalgie für Kassettenbänder, MP3-Player und sogar iPod-Geräte wächst, zielt Winamp darauf ab, seine reiche Geschichte sinnvoll zu nutzen. Nach jahrelangen Experimenten mit verschiedenen Richtungen wie NFT-Integration und Creator-Support kehrt die Marke diesmal zu ihren Ursprungswerten zurück.