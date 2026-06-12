Am 12. Juni startete SpaceX erfolgreich eine Falcon 9 Rakete mit der neuesten Charge von Starlink-Satelliten ins All. Der Start erfolgte vom Komplex SLC-40 in Cape Canaveral, Florida. Dies berichtet Ixbt.com .

Im Rahmen der Mission Starlink 10-54 wurden 29 Satelliten in die Erdumlaufbahn gebracht. Alle Flugphasen verliefen planmäßig. Dies ist ein weiterer wichtiger Schritt für SpaceX beim Ausbau des globalen Internetnetzwerks.

Dieser Flug war die 27. Mission für die erste Stufe mit der Nummer B1080. Nach Erfüllung der Hauptaufgabe kehrte die Raketenstufe zur Erde zurück und landete erfolgreich auf der autonomen Plattform A Shortfall of Gravitas (ASOG) im Atlantischen Ozean.

Dieser erfolgreiche Flug fand vor einem historischen Ereignis für SpaceX statt — dem bevorstehenden Börsengang (IPO). Es wird erwartet, dass dieser Finanzprozess das Vermögen von Elon Musk erheblich steigern und ihn zum ersten Billionär der Welt machen könnte.