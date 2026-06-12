Razzia in Samsung-Büros

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Razzia in Samsung-Büros

Die südkoreanische Staatsanwaltschaft hat im Rahmen einer Untersuchung wegen Insiderhandels im Zusammenhang mit der Übernahme des Robotikunternehmens Rainbow Robotics eine Razzia in Abteilungen von Samsung Electronics durchgeführt. Ermittler der Staatsanwaltschaft des Bezirks Seoul Süd beschlagnahmten Dokumente und andere Materialien, die mit dem Geschäft in Verbindung stehen könnten. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Samsung schloss die Übernahme von Rainbow Robotics im Jahr 2025 ab, doch die Strafverfolgungsbehörden untersuchen nun, ob Informationen über den bevorstehenden Kauf genutzt wurden, um illegal Gewinne an der Börse zu erzielen. Der Ermittlungstheorie zufolge könnten einige Mitarbeiter von Rainbow Robotics bereits im Voraus von den Plänen von Samsung gewusst haben.

Es wird vermutet, dass die verdächtigen Transaktionen zwischen 2022 und 2024 stattfanden, also vor der offiziellen Ankündigung der Übernahme. In den Fall sind 16 Personen verwickelt, darunter der CEO und der Finanzvorstand von Rainbow Robotics. Die Höhe des illegal erlangten Gewinns könnte zwischen 3 und 4 Milliarden Won (ca. 1,9–2,6 Millionen Dollar) liegen.

Rainbow Robotics ist einer der größten Akteure auf dem südkoreanischen Robotikmarkt. Das Unternehmen entwickelt Industrie- und Serviceroboter, humanoide Plattformen, Roboter-Baristas sowie vierbeinige Roboter für den Verteidigungssektor. Bisher hat Samsung Electronics keine offizielle Stellungnahme zu den Ermittlungen abgegeben.

SamsungRainbow RoboticsSüdkoreaTechnologieErmittlung
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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