Ubtech stellt die weltweit ersten hyperrealistischen emotionalen Roboter vor

Ubtech, ein Hersteller von anthropomorphen Robotern für den Verbrauchermarkt, hat den Start der Vorbestellungen für die weltweit ersten lebensgroßen, hyperrealistischen humanoiden Roboter angekündigt. Dieses innovative Produkt wird sowohl in einer männlichen als auch in einer weiblichen Version hergestellt. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Was die technischen Daten betrifft, so ist der weibliche Roboter 168 cm groß, während die männliche Version eine Höhe von 183 cm aufweist. Beide Modelle verfügen über 88 Freiheitsgrade und sind primär für die emotionale Interaktion mit Menschen konzipiert. Obwohl weitere technische Details noch nicht bekannt gegeben wurden, wurde mitgeteilt, dass der Verkauf am 30. Juni beginnt.

Gleichzeitig hat ein weiterer chinesischer Technologieriese, Origin Technology, seinen Roboter namens Origin F1 vorgestellt. Offiziellen Angaben zufolge verfügt das F1-Modell über mehr als 200 Punkte zur Steuerung von Gesichtsmikromimik und ist mit einem speziellen Emotionsmodell ausgestattet.

Dieses System ermöglicht es dem Roboter, automatisch emotionales Feedback zu erzeugen. Das bedeutet, der Roboter spricht nicht nur, sondern versucht auch, sich wie ein „Mensch mit echten Gefühlen“ zu verhalten und menschliche Emotionen zu imitieren. Solche Entwicklungen dürften eine neue Ära im Bereich KI und Robotik einläuten.