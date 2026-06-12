Ubtech stellt die weltweit ersten hyperrealistischen emotionalen Roboter vor

·25·Technologie
Ubtech stellt die weltweit ersten hyperrealistischen emotionalen Roboter vor

Ubtech, ein Hersteller von anthropomorphen Robotern für den Verbrauchermarkt, hat den Start der Vorbestellungen für die weltweit ersten lebensgroßen, hyperrealistischen humanoiden Roboter angekündigt. Dieses innovative Produkt wird sowohl in einer männlichen als auch in einer weiblichen Version hergestellt. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Was die technischen Daten betrifft, so ist der weibliche Roboter 168 cm groß, während die männliche Version eine Höhe von 183 cm aufweist. Beide Modelle verfügen über 88 Freiheitsgrade und sind primär für die emotionale Interaktion mit Menschen konzipiert. Obwohl weitere technische Details noch nicht bekannt gegeben wurden, wurde mitgeteilt, dass der Verkauf am 30. Juni beginnt.

Gleichzeitig hat ein weiterer chinesischer Technologieriese, Origin Technology, seinen Roboter namens Origin F1 vorgestellt. Offiziellen Angaben zufolge verfügt das F1-Modell über mehr als 200 Punkte zur Steuerung von Gesichtsmikromimik und ist mit einem speziellen Emotionsmodell ausgestattet.

Dieses System ermöglicht es dem Roboter, automatisch emotionales Feedback zu erzeugen. Das bedeutet, der Roboter spricht nicht nur, sondern versucht auch, sich wie ein „Mensch mit echten Gefühlen“ zu verhalten und menschliche Emotionen zu imitieren. Solche Entwicklungen dürften eine neue Ära im Bereich KI und Robotik einläuten.

UbtechRobotikKünstliche IntelligenzTechnologieOrigin F1
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

SpaceX IPO: Der größte Börsengang der Geschichte und Musks neuer RekordSpaceX IPO: Der größte Börsengang der Geschichte und Musks neuer RekordGestern, 18:57Beschleunigte Expansion des Universums durch Typ-Ia-Supernovae bestätigtBeschleunigte Expansion des Universums durch Typ-Ia-Supernovae bestätigtGestern, 18:55Elon Musk: Ich gab SpaceX weniger als 10 Prozent ErfolgschanceElon Musk: Ich gab SpaceX weniger als 10 Prozent ErfolgschanceGestern, 18:52SpaceX-Aktien steigen um 30%: Unternehmen unter den sechs wertvollsten in den USASpaceX-Aktien steigen um 30%: Unternehmen unter den sechs wertvollsten in den USAGestern, 18:29KI zur Vorhersage des Sterberisikos bei akutem Koronarsyndrom entwickeltKI zur Vorhersage des Sterberisikos bei akutem Koronarsyndrom entwickeltGestern, 18:26Mistral AI könnte neue Investitionen mit einer Bewertung von 20 Milliarden Euro erhaltenMistral AI könnte neue Investitionen mit einer Bewertung von 20 Milliarden Euro erhaltenGestern, 18:00
AnzeigenPartnerschaft
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

Warum kann Googles KI ihren eigenen Namen nicht richtig schreiben?
Warum kann Googles KI ihren eigenen Namen nicht richtig schreiben?
Wissenschaftler haben Solarzellen entwickelt, die 10.000-mal dünner als ein menschliches Haar sind
Wissenschaftler haben Solarzellen entwickelt, die 10.000-mal dünner als ein menschliches Haar sind
Honor 600 Super Edition und Honor 600 Pro vor der Vorstellung enthüllt
Honor 600 Super Edition und Honor 600 Pro vor der Vorstellung enthüllt
Honor 600 Pro in China vorgestellt: 200-MP-Kamera und 8000-mAh-Akku
Honor 600 Pro in China vorgestellt: 200-MP-Kamera und 8000-mAh-Akku
Honor 600 Smart Edition: Mit 200 MP Kamera und 8600 mAh Akku
Honor 600 Smart Edition: Mit 200 MP Kamera und 8600 mAh Akku
Galaxy S23, S24 und S25 Ultra verlieren One UI 8.5-Funktionen
Galaxy S23, S24 und S25 Ultra verlieren One UI 8.5-Funktionen
iPhone 18 Pro Farben enthüllt: Dark Cherry wird zum Haupttrend
iPhone 18 Pro Farben enthüllt: Dark Cherry wird zum Haupttrend
Mikroben entdeckt, die Baumaterial aus Marsboden erzeugen
Mikroben entdeckt, die Baumaterial aus Marsboden erzeugen