SpaceX-Präsidentin deutet mögliche Fusion mit Tesla an

Während die Weltgemeinschaft auf den historischen IPO von SpaceX und seinen Anführer Elon Musk blickt, haben sich die Gerüchte über eine mögliche Fusion mit einem weiteren großen Unternehmen aus dem Imperium des Milliardärs, Tesla, verstärkt. Tesla, das derzeit mit 1,26 Billionen Dollar bewertet wird, wird von Musk trotz der Haupteinnahmen aus dem Verkauf von Elektrofahrzeugen als KI- und Robotikunternehmen positioniert. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Die Präsidentin und COO von SpaceX, Gwynne Shotwell, äußerte sich in einem Interview mit CNBC interessant zu diesem möglichen Deal. Ihrer Meinung nach könnte eine Fusion der beiden Unternehmen "Elons Leben ein wenig einfacher machen". Diese Aussage wird von vielen Analysten als neue Phase der strategischen Zusammenarbeit zwischen SpaceX und Tesla interpretiert.

Es gibt Hinweise darauf, dass SpaceX sich bereits auf einen solch großen Deal vorbereitet. Vor seinem Börsendebüt hat das Unternehmen neue Klauseln in den Abschnitt zu den Risikofaktoren seines S-1-Registrierungsdokuments aufgenommen. Darin wird gewarnt, dass "eine erhebliche Anzahl von Aktien im Zusammenhang mit zukünftigen Transaktionen ausgegeben werden könnte". Eine solch ernsthafte Warnung ist normalerweise nicht für kleine Geschäfte gedacht, sondern für Fusionen mit Giganten wie Tesla.

Elon Musk ist es nicht fremd, verschiedene Vermögenswerte in seinem Portfolio zu konsolidieren. Anfang des Jahres erwarb SpaceX sein KI-Unternehmen xAI. Im Gegenzug integrierte xAI das soziale Netzwerk X von Musk durch einen vollständigen Aktientausch. Aus dieser Sicht könnte eine Fusion von Tesla und SpaceX ein logischer Schritt auf Musks Weg zur Schaffung eines einheitlichen technologischen Ökosystems sein.