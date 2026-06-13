SpaceX-Aktien steigen um 19%: Der weltweit erste Billionär ist da

SpaceX hat sein Debüt als börsennotiertes Unternehmen erfolgreich gestartet. Mit Handelsbeginn an der Nasdaq stieg der Aktienkurs auf 150 Dollar, was fast 11 % über dem IPO-Preis vom Donnerstag (135 Dollar) liegt. Im Tagesverlauf erreichte die Aktie 176 Dollar, was die Marktkapitalisierung des Unternehmens auf fast 2,3 Billionen Dollar anhob, bevor sie sich bei 159,75 Dollar stabilisierte. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Laut Bloomberg überstieg die Nachfrage nach SpaceX-Aktien das Angebot um das Vierfache. Dies bedeutet, dass viele institutionelle Anleger, die während des IPO keine Aktien direkt erwerben konnten, diese nun auf dem freien Markt kaufen. Zudem trägt die Tatsache, dass nur 4 % der Aktien im Streubesitz sind und der Rest von frühen Investoren und Mitarbeitern gehalten wird, zum Preisanstieg bei.

Das Unternehmen konnte die Regeln für die Aufnahme in Indizes wie den Nasdaq 100 ändern. SpaceX wird nun innerhalb weniger Tage statt Monaten in diese Indizes aufgenommen. Dies beschleunigt den automatischen Kaufprozess durch große Fonds. Die Plattform Robinhood meldete nach dem SpaceX-Debüt ein Rekordaufkommen an Traffic.

Dieses Debüt wurde zu einer der größten Renditen in der Geschichte des Risikokapitals. So ist die 600-Millionen-Dollar-Investition des Founders Fund auf über 50 Milliarden Dollar angewachsen. Der Anteil von Andreessen Horowitz wird auf über 10 Milliarden und der von Sequoia Capital auf über 20 Milliarden Dollar geschätzt. Vor allem aber machte der Aktienkurs von 150 Dollar den Gründer Elon Musk zum weltweit ersten Billionär.

Laut The New York Times wird erwartet, dass etwa 4.400 aktuelle und ehemalige SpaceX-Mitarbeiter durch die Aktien zu Millionären werden, während 400 zu Centimillionären (Besitzer von über 100 Millionen Dollar) aufsteigen. Dies wurde als historisches Ereignis für die Technologiewelt festgehalten.