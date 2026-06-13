Starship-Raketen starten ab August 2026 monatlich

Die Präsidentin von SpaceX, Gwynne Shotwell, gab in einem Interview mit CNBC bekannt, wann der nächste Testflug der überschweren Starship-Rakete stattfinden wird. Laut der Top-Managerin wird Starship in einem Monat abheben. Dies wird der 13. Testflug sein, der wie die vorherigen suborbital verlaufen wird. Dies berichtet Ixbt.com .

Danach ist geplant, dass Starship-Flüge regelmäßig einmal im Monat stattfinden. Es wird erwartet, dass der 14. Flug die orbitale Ebene erreicht. Der 15. Testflug wird erstmals von einem Weltraumbahnhof in Florida aus starten.

Wenn alle Prozesse nach Plan verlaufen, wird Starship bis Ende des Jahres noch 6 Mal ins All starten. Diese Aussagen von Gwynne Shotwell erfolgten vor dem Hintergrund der rekordverdächtigen IPO-Prozesse von SpaceX.