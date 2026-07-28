Chelsea gewinnt wildes Spiel und Xabi Alonso feiert erfolgreichen Start

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Chelsea gewinnt wildes Spiel und Xabi Alonso feiert erfolgreichen Start

Xabi Alonso hat seine Trainerkarriere in London mit einem äußerst denkwürdigen und außergewöhnlichen Spiel begonnen. Wie Goal.com berichtet, besiegte Chelsea unter seiner Leitung den australischen Verein Western Sydney Wanderers in einem Testspiel vor der Saison mit 6:4. Dieser torreiche Thriller mit 10 Treffern im Accor Stadium in Sydney bot den Fans ein echtes Spektakel, doch gravierende Defensivschwächen bereiteten dem Trainer großes Kopfzerbrechen. Das berichtet Goal.com berichtet dies.

Der Platz war aufgrund von Rugbyspielen am vergangenen Wochenende in einem etwas abgenutzten und schwer bespielbaren Zustand. Dennoch schickte Chelsea eine Startelf ins Rennen, die aus jungen Talenten und erfahrenen Spielern wie Tosin Adarabioyo, Liam Delap und Dario Essugo bestand. Obwohl Debütant Dastan Satpayev die Londoner früh in Führung brachte, nutzten die Australier Fehler des Gegners aus und machten die Partie zu einem regelrecht chaotischen und hitzigen Schlagabtausch.

Defensivprobleme und fünf Führungswechsel

Interessanterweise wechselte die Führung im Laufe des Spiels gleich fünf Mal. Die Spieler des australischen Klubs Anthony Pantazopoulos und Aidan Hammond trafen nach groben Fehlern in Chelseas Hintermannschaft, zudem brachte Dylan Scicluna die Gastgeber nach einem unglücklichen Abwehrversuch in Front. Die wackelnde junge Defensivreihe zwang Xabi Alonso dazu, in der zweiten Halbzeit Stammspieler einzuwechseln.

Dennoch gingen die Fehler weiter. Nach einem schweren Patzer von Estevao überwand Avan Lual Torhüter Robert Sanchez erneut. Doch Chelseas enormes Offensivpotenzial und die Tore des eingewechselten Talents Jamie Gittens retteten die Mannschaft schließlich.

Joao-Pedro-Hattrick und der Sieg

Der große Held des Spiels war der brasilianische Stürmer Joao Pedro. Gegen Ende der Partie erzielte er innerhalb kürzester Zeit drei Tore in Folge, schnürte einen Hattrick und sicherte Chelsea den Sieg. Dieser Erfolg bescherte Xabi Alonso einen siegreichen Einstand als Trainer.

Nach dem Spiel verheimlichte Xabi Alonso auf der Pressekonferenz nicht seine Zufriedenheit mit der Leistung von Joao Pedro. Er betonte, dass der brasilianische Angreifer extrem hungrig sei und in dieser Saison unbedingt viele Tore erzielen wolle. Nichtsdestotrotz werden die Defensivlücken bei Chelsea kurz vor Beginn der Premier League dem Trainerteam zweifellos zu denken geben.

Xabi AlonsoChelseaJoao PedroFußballPremier League
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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