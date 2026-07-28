VK stellt neuen Algorithmus vor, der zukünftige Präferenzen berücksichtigt

·31·Technologie
VK stellt neuen Algorithmus vor, der zukünftige Präferenzen berücksichtigt

KI-Forscher bei VK Research haben einen neuen Ansatz entwickelt, der die Möglichkeiten klassischer Empfehlungssysteme erweitert. Laut IXBT.com kann dieser Algorithmus nicht nur die aktuellen Interessen des Nutzers bewerten, sondern auch, wie Empfehlungen seine zukünftigen Präferenzen beeinflussen werden. Dies berichtet Ixbt.com berichtet.

Obwohl neuronale Netzwerkmodelle derzeit bei den meisten digitalen Diensten eine Hauptrolle spielen, behalten klassische Empfehlungsalgorithmen ihre Bedeutung in Bereichen, in denen Datenverarbeitungsgeschwindigkeit und die Einsparung von Rechenressourcen wichtig sind. Speziell für solche Systeme entwickelt, dient die neue Methode dazu, die Gesamtqualität der Inhaltsauswahlkette zu verbessern.

Technische Vorteile des neuen Ansatzes

Die Forscher betonen, dass die entwickelte Lösung erfolgreich in bestehende Empfehlungssysteme integriert werden kann, ohne deren Architektur grundlegend zu verändern. Dies ermöglicht es Unternehmen, die Qualität der Empfehlungen erheblich zu verbessern, ohne ihre Software neu aufbauen zu müssen.

Der neue Ansatz wird bereits bei der Bewältigung einer Reihe praktischer Aufgaben im VK-Ökosystem eingesetzt. Dies hat die Wirksamkeit der Technologie nicht nur in der Theorie, sondern auch in einer realen Industrieumgebung unter Beweis gestellt.

Testergebnisse und internationale Anerkennung

Während der von Fachleuten durchgeführten Tests wurde dieser Ansatz anhand mehrerer offener Datensätze wie VK-LSVD getestet. Die Testergebnisse zeigten, dass der neue Algorithmus eine wesentlich genauer und präzisere Inhaltsauswahl im Vergleich zu herkömmlichen Methoden ermöglicht.

Diese wissenschaftliche Arbeit und ihre Ergebnisse wurden der Öffentlichkeit und Experten auf der renommierten internationalen KDD 2026 Konferenz vorgestellt und von der internationalen wissenschaftlichen Gemeinschaft hoch gelobt.

In Zukunft plant das Forscherteam, die Möglichkeiten dieser Technologie weiter auszubauen. Insbesondere ist geplant, das Nutzerfeedback noch genauer zu berücksichtigen und es bei breiteren industriellen Aufgaben anzuwenden.

VKKünstliche IntelligenzAlgorithmusEmpfehlungssystemeKDD 2026
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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