Bradley Barcola einigt sich mit Liverpool auf Vertragsbedingungen

·75·Sport
Bradley Barcola einigt sich mit Liverpool auf Vertragsbedingungen

Paris Saint-Germain-Flügelspieler Bradley Barcola steht vor einer Fortsetzung seiner Karriere in der englischen Premier League. Berichten von Goal.com und L'Equipe zufolge hat sich der 23-jährige französische Fußballer mit den Merseyside-Rianen über die Bedingungen eines persönlichen Vertrags geeinigt. Damit der Transfer jedoch offiziell vollzogen werden kann, müssen sich die Vereine noch auf eine Ablösesumme verständigen. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Es ist bekannt, dass der Stürmer kategorisch erklärt hat, seinen laufenden Vertrag beim Pariser Verein nicht zu verlängern. Sein Vertrag bei PSG war bis zum Sommer 2028 gültig. Der französische Spieler war unzufrieden damit, dass er in den letzten Monaten in der französischen Hauptstadt in wichtigen Spielen überwiegend auf der Bank saß, und zeigte sich bereit für neue Herausforderungen.

Gespräche mit Andoni Iraola und Perspektiven an der Anfield Road

Der Spieler hat positive Gespräche mit Liverpools neuem Cheftrainer Andoni Iraola und der Vereinsführung geführt. Die Parteien besprachen die Pläne für die zukünftige Zusammenarbeit, wobei sich Barcola unbedingt als Stammspieler an der Anfield Road etablieren möchte. Er strebt das Spielen in der englischen Meisterschaft als nächsten wichtigen Schritt in seiner Karriere an.

Dennoch befinden sich die Transferverhandlungen in einer sehr komplexen Phase. Bisher konnten sich die beiden europäischen Giganten nicht auf den Marktwert des Spielers einigen. PSG ist zwar nicht abgeneigt, seinen Leistungsträger ziehen zu lassen, fordert jedoch eine Ablöse von mindestens über 120 Millionen Euro.

Finanzfragen und zukünftige Verhandlungen

Derzeit laufen erste Gespräche zwischen den Offiziellen von Liverpool und dem Pariser Verein. Trotz der großen finanziellen Lücke zwischen den Klubs verschafft der unerschütterliche Wechselwunsch des Spielers zum englischen Verein dem Team von der Merseyside einen gewissen Vorteil in den Verhandlungen.

Sollten die Vereine keinen Kompromiss finden, könnte die Liverpooler Führung gezwungen sein, sich vom Verhandlungstisch zurückzuziehen. In den kommenden Tagen wird erwartet, dass der Dialog fortgesetzt wird und das Schicksal des Transfers geklärt wird.

Bradley BarcolaLiverpoolPSGPremier LeagueTransfer
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Andreas Christensen bereit, seinen Status bei Barcelona wiederherzustellenAndreas Christensen bereit, seinen Status bei Barcelona wiederherzustellenHeute, 00:30Klarer Sieg für Real: Leganes im Testspiel deklassiertKlarer Sieg für Real: Leganes im Testspiel deklassiertHeute, 00:06Umarali Rahmonaliyevs Sabah zieht in die nächste Runde der Champions League einUmarali Rahmonaliyevs Sabah zieht in die nächste Runde der Champions League einGestern, 23:30Neymar könnte Karriere beenden: Drei mögliche SzenarienNeymar könnte Karriere beenden: Drei mögliche SzenarienGestern, 23:12Superliga: Umkämpftes Unentschieden im Tal-Derby und wichtiger Sieg in Urgentsch!Superliga: Umkämpftes Unentschieden im Tal-Derby und wichtiger Sieg in Urgentsch!Gestern, 22:21Superliga 14. Spieltag. Treffer in der 82. Minute: Nasaf schnappt sich den SiegSuperliga 14. Spieltag. Treffer in der 82. Minute: Nasaf schnappt sich den SiegGestern, 22:19
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Cristiano Ronaldo entspannt nach der Weltmeisterschaft im Kreis seiner Familie
Cristiano Ronaldo entspannt nach der Weltmeisterschaft im Kreis seiner Familie
Der Grund für die frühe Heirat von Abduqodir Husanov enthüllt
Der Grund für die frühe Heirat von Abduqodir Husanov enthüllt
Fabio Cannavaro: "Diese Geschichte ist noch nicht zu Ende, ich habe nur einen Wunsch offen"
Fabio Cannavaro: "Diese Geschichte ist noch nicht zu Ende, ich habe nur einen Wunsch offen"
Das schreckliche Schicksal des Stars, der Usbekistan aus der WM 2026 warf
Das schreckliche Schicksal des Stars, der Usbekistan aus der WM 2026 warf
Shakira verrät, wen sie um Hilfe bat, um Mbappé zu kontaktieren
Shakira verrät, wen sie um Hilfe bat, um Mbappé zu kontaktieren
Usbekischer Verteidiger auf dem Weg in die Bundesliga: Ablösesumme bekannt
Usbekischer Verteidiger auf dem Weg in die Bundesliga: Ablösesumme bekannt
Lamine Yamal verrät, was Messi ihm nach dem Finale sagte
Lamine Yamal verrät, was Messi ihm nach dem Finale sagte
Erling Haaland kehrt mit einem bizarren Souvenir aus den USA zurück: Manchester City-Star überrascht Fans
Erling Haaland kehrt mit einem bizarren Souvenir aus den USA zurück: Manchester City-Star überrascht Fans