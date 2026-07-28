Paris Saint-Germain-Flügelspieler Bradley Barcola steht vor einer Fortsetzung seiner Karriere in der englischen Premier League. Berichten von Goal.com und L'Equipe zufolge hat sich der 23-jährige französische Fußballer mit den Merseyside-Rianen über die Bedingungen eines persönlichen Vertrags geeinigt. Damit der Transfer jedoch offiziell vollzogen werden kann, müssen sich die Vereine noch auf eine Ablösesumme verständigen. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Es ist bekannt, dass der Stürmer kategorisch erklärt hat, seinen laufenden Vertrag beim Pariser Verein nicht zu verlängern. Sein Vertrag bei PSG war bis zum Sommer 2028 gültig. Der französische Spieler war unzufrieden damit, dass er in den letzten Monaten in der französischen Hauptstadt in wichtigen Spielen überwiegend auf der Bank saß, und zeigte sich bereit für neue Herausforderungen.

Gespräche mit Andoni Iraola und Perspektiven an der Anfield Road

Der Spieler hat positive Gespräche mit Liverpools neuem Cheftrainer Andoni Iraola und der Vereinsführung geführt. Die Parteien besprachen die Pläne für die zukünftige Zusammenarbeit, wobei sich Barcola unbedingt als Stammspieler an der Anfield Road etablieren möchte. Er strebt das Spielen in der englischen Meisterschaft als nächsten wichtigen Schritt in seiner Karriere an.

Dennoch befinden sich die Transferverhandlungen in einer sehr komplexen Phase. Bisher konnten sich die beiden europäischen Giganten nicht auf den Marktwert des Spielers einigen. PSG ist zwar nicht abgeneigt, seinen Leistungsträger ziehen zu lassen, fordert jedoch eine Ablöse von mindestens über 120 Millionen Euro.

Finanzfragen und zukünftige Verhandlungen

Derzeit laufen erste Gespräche zwischen den Offiziellen von Liverpool und dem Pariser Verein. Trotz der großen finanziellen Lücke zwischen den Klubs verschafft der unerschütterliche Wechselwunsch des Spielers zum englischen Verein dem Team von der Merseyside einen gewissen Vorteil in den Verhandlungen.

Sollten die Vereine keinen Kompromiss finden, könnte die Liverpooler Führung gezwungen sein, sich vom Verhandlungstisch zurückzuziehen. In den kommenden Tagen wird erwartet, dass der Dialog fortgesetzt wird und das Schicksal des Transfers geklärt wird.