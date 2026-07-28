Ärztefehler kostet Frau 17 Millionen Dollar

Im US-Bundesstaat Maine führte ein medizinischer Fehler zu einem Gerichtsverfahren, nachdem einer Frau während einer Operation die gesunde Blase entfernt worden war. Infolgedessen entschied das Gericht, eine Entschädigung von insgesamt 17 Millionen Dollar zugunsten der geschädigten Frau und ihrer Familie zu zahlen. Dies berichtete Complex publication.

Es wird berichtet, dass eine neunköpfige Jury am Obergericht des Kennebec County Northern Light Inland Hospital sowie dessen Mutterorganisation Northern Light Healtheinstimmig für schuldig befunden hat. Gemäß der Gerichtsentscheidung sollen der Geschädigten, Frau Mitchell, 15,75 Millionen Dollar und ihrem Ehemann Joshua Mitchell weitere 1,25 Millionen Dollar für den moralischen Schaden zugesprochen werden. Damit erreichte die Gesamtsenkung für die Familie 17 Millionen Dollar. Anwälte betonen, dass diese Entscheidung die bisher höchste Entschädigungssumme für Behandlungsfehler im Kennebec County ist.

Den Angaben zufolge ereignete sich der Vorfall am 1. März 2023. Eine 43-jährige Frau ging ins Krankenhaus, um einen gutartigen Tumor an ihrem linken Eierstock laparoskopisch entfernen zu lassen. Doch während der Operation schnitt Chirurg Dr. Daniel Gagnon die völlig gesunde Blase der Patientin anstelle des Tumors heraus. Später bestätigte eine pathologische Untersuchung, dass es sich bei dem entnommenen Organ tatsächlich um die Blase handelte.

Dieser schreckliche Fehler wurde erst bekannt, als die Frau nach der Operation mit starken Schmerzen, Blähbauch und der Unfähigkeit zu urinieren ins Krankenhaus zurückkehrte. Ärzte stellten fest, dass nicht mehr genügend gesundes Gewebe übrig war, um die Blase wiederherzustellen.

Danach musste die Patientin über acht Monate lang durch spezielle Nephrostomie-Schläuche an ihren Nieren leben. In dieser Zeit erlitt sie mehrfach Harnwegs- und Niereninfektionen.

Im Oktober 2023 gelang es Chirurgen bei einer komplexen Operation in Boston, aus Darmgewebe der Patientin eine neue Blase zu formen. Dennoch muss sie sich bis heute täglich mehrmals selbst kathetisieren und unter ständiger medizinischer Überwachung stehen.

Die vom Gericht festgelegte Entschädigungssumme ist zur Deckung vergangener und zukünftiger Behandlungskosten, physischer und psychischer Leiden, geminderter Lebensqualität sowie Schäden im Zusammenhang mit lebenslanger Behinderung bestimmt. Dieser Fall hat einmal mehr gezeigt, wie schwerwiegend die Folgen von Ärztefehlern in den USA sein können.