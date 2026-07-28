Apple hat in Zusammenarbeit mit Klarna ein neues Leasingprogramm gestartet

·31·Technologie
Apple hat in Zusammenarbeit mit Klarna ein neues Leasingprogramm gestartet

Apple hat offiziell ein neues Geräteleasingprogramm in Zusammenarbeit mit dem „Jetzt kaufen, später bezahlen“-Dienst Klarna für Nutzer in den USA eingeführt. Laut ixbt.com bietet diese Initiative Käufern die Möglichkeit, iPhone, Apple Watch, Mac und iPad in monatlichen Raten zu erwerben, was dazu beiträgt, die Kosten auf einem sich verteuernden Technologiemarkt zu senken. Das berichtet Techcrunch.com berichtet .

Im Rahmen des neuen Programms beginnen die Leasingpreise bei 17,99 USD pro Monat für das iPhone, 11,99 USD für die Apple Watch, 24,99 USD für den Mac und 11,99 USD für das iPad. Das Apple Upgrade Programm bietet ein- und zweijährige Leasinglaufzeiten für iPhone und Apple Watch sowie zwei- und dreijährige Laufzeiten für Mac und iPad.

Leasingoptionen und -konditionen

Nach Ablauf der Leasinglaufzeit können Kunden je nach Wunsch zwischen drei Optionen wählen. Sie können auf die neueste Generation des Geräts upgraden, das aktuelle Gerät durch eine Einmalzahlung komplett erwerben oder es zurückgeben und aus dem Programm aussteigen.

Nutzer haben die Möglichkeit, ihre Leasingverträge direkt über die Klarna App zu verwalten. Über diese Anwendung ist es äußerst bequem, den Zahlungsplan einzusehen und den verbleibenden Saldo zu verfolgen.

Marktlage und Schließung alter Programme

Der Start dieses Programms fällt vor den Hintergrund des sogenannten „RAMageddon“-Mangels an Speicherchips und Problemen in der Lieferkette auf dem Markt. Da dieser globale Mangel zu höheren Hardwarepreisen geführt hat, hatte Apple kürzlich die Preise für Mac und iPad erhöht, während die iPhone-Modelle vorerst verschont blieben. Das neue Leasingprogramm soll es Verbrauchern erleichtern, diese gestiegenen Preise zu bewältigen.

Im Zusammenhang mit der Einführung des neuen Dienstes gab Apple bekannt, dass das Unternehmen seine bisherigen internen Finanzierungs- und Ratenkaufprogramme in den USA, einschließlich des iPhone Upgrade Program und der iPhone Payments, einstellen wird. Bloomberg-Reporter Mark Gurman hatte letzte Woche berichtet, dass Apple ein Leasing-Besitzprogramm für seine Geräte vorbereitet.

Zudem haben Kunden bei der Anmeldung zum Apple Upgrade Programm die Möglichkeit, ihre Altgeräte über Apple Trade In einzutauschen und die Leasingraten weiter zu senken. Darüber hinaus erhalten Nutzer bei Verwendung der Apple Card für Leasingzahlungen 3 Prozent Daily Cash Cashback.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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