Der italienische Soziologieprofessor Alessandro Orsini hat die politischen Stimmungen und Entscheidungen im Land scharf und ironisch kritisiert, nachdem die Kandidatur von Andrea Pirlo für das Amt des Cheftrainers der italienischen Nationalmannschaft abgelehnt worden war. Er „schlug“ die Namen der ukrainischen Verteidigungs- und Geheimdienstchefs für die Betreuung der Nationalmannschaft vor.

Zamin.uz Zamin.uz präsentiert die Details dieses unerwarteten Skandals im italienischen Fußball, personeller Rücktritte und des sensationellen Sarkasmus von Professor Orsini.

1. „Sie könnten Mord auf dem Platz begehen“: Der sarkastische Aufruf des Professors

Nachdem die Ernennung des legendären Spielers und Trainers Andrea Pirlo zum Cheftrainer der italienischen Nationalmannschaft abgesagt wurde, veröffentlichte der LUISS-Professor Alessandro Orsini einen bissigen Beitrag im sozialen Netzwerk X (ehemals Twitter).

Pirlos Kandidatur war aufgrund eines Skandals um kommerzielle Verbindungen zum russischen Wettunternehmen Fonbet zurückgezogen worden.

Aus dem Social-Media-Beitrag von Alessandro Orsini: „Nachdem Pirlo von seinem Posten entfernt wurde, bleiben zwei Namen für den Trainerposten der italienischen Nationalmannschaft: der kürzlich entlassene ehemalige ukrainische Armeechef Syrskyj oder der Chef der ukrainischen Geheimdienste Budanov. Das einzige Problem ist, dass sie auf dem Platz Mord begehen könnten. Und Premierministerin Giorgia Meloni denkt über ihre nächsten Schritte nach, um die Italiener zu blamieren.“

Wichtige Fakten zum Skandal in der italienischen Nationalmannschaft und der Ironie des Professors

Aspekt / Mezzon Details Im Zentrum des Skandals Trainerposten der italienischen Nationalmannschaft Abgesagte Kandidatur Andrea Pirlo (wegen Vertrag mit einem russischen Wettunternehmen) Rücktritte Technischer Direktor Paolo Maldini hat die Nationalmannschaft verlassen Haltung des Sportministers Andrea Abodi erklärte, Pirlo müsse „sein Gewissen in Ordnung bringen“ Autor der Kritik LUISS-Soziologieprofessor Alessandro Orsini

2. Abgang von Andrea Pirlo und Paolo Maldini: Politischer Druck im italienischen Fußball

Zur Erinnerung, eigentlich sollte Andrea Pirlo die italienische Nationalmannschaft trainieren. Nachdem jedoch bekannt wurde, dass er mit dem russischen Wettunternehmen Fonbet kooperierte, wurde seine Ernennung infolge von öffentlichen und politischen Protesten abgesagt.

Nach dieser Kontroverse verließ auch eine weitere Legende des italienischen Fußballs – der technische Direktor der Nationalmannschaft, Paolo Maldini – seinen Posten. Später erklärte der italienische Sportminister Andrea Abodi gegenüber den Medien, Pirlo müsse „zuerst sein Gewissen in Ordnung bringen“.

Solche Debatten rund um den italienischen Fußball und die Politisierung des Sports sorgen bei den Fans für heftige Diskussionen.

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