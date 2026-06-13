Zuckerberg räumt Fehler bei der Anpassung von Meta an KI ein

Meta-CEO Mark Zuckerberg teilte den Mitarbeitern in einer Mitteilung mit, dass der Social-Media-Gigant bei der Anpassung seiner Belegschaft an die Anforderungen von AI Fehler gemacht habe. Zuckerberg investiert Hunderte Milliarden Dollar in die Umstrukturierung der internen Organisation rund um diese Technologie, was einen allgemeinen Trend bei großen US-Technologieunternehmen widerspiegelt. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

In dem internen Memo beschrieb Zuckerberg das rasante Wachstum im KI-Sektor und die Herausforderungen, die dieser technologische Boom mit sich bringt. „Angesichts der Komplexität der Veränderungen haben wir Fehler gemacht, und es ist wahrscheinlich, dass solche Situationen auch in Zukunft auftreten werden“, sagte er und fügte hinzu, dass er sich auf die Gewährleistung maximaler Stabilität bei künftigen organisatorischen Änderungen konzentrieren werde.

„Ich möchte keine leeren Versprechungen machen, da sich die Welt in einem Tempo verändert, das wir nicht kontrollieren können“, betonte Zuckerberg. Er bestätigte zudem, dass Meta für dieses Jahr keine neuen Massenentlassungen plane. Das Unternehmen hatte zuvor 10 % seiner weltweiten Belegschaft entlassen und 7.000 Mitarbeiter auf neue KI-bezogene Stellen versetzt.

Laut Zuckerberg hat die Schaffung neuer Schlüsselpositionen dazu beigetragen, die Teamstrukturen zu optimieren. Dies ermöglicht es, Mitarbeiter auf ihre früheren Positionen zurückzuholen, falls in bestimmten Bereichen Fehler auftreten. Meta-Vertreter lehnten es ab, die Anfrage von Reuters zu diesem Memo zu kommentieren.