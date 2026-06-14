Microsoft verliert Hunderte Dollar mit jeder verkauften Xbox Series Konsole

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Microsoft verliert Hunderte Dollar mit jeder verkauften Xbox Series Konsole

Die Microsoft Corporation steht auf dem Markt für Spielkonsolen vor ernsthaften finanziellen Herausforderungen. Jüngsten Berichten zufolge verliert das Unternehmen Hunderte von Dollar für jede verkaufte Xbox Series Konsole. Diese Situation verstärkt die Sorgen um die Strategie der Gaming-Sparte des Tech-Giganten, da die Produktionskosten für Konsolen normalerweise mit der Zeit sinken sollten. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Wie Windows Central berichtet, beläuft sich der Verlust auf mindestens 200 Dollar oder mehr pro Gerät. Trotz der Preiserhöhungen für die Konsolen liegen die Produktions- und Komponentenkosten weiterhin deutlich über dem Verkaufspreis. Dies ist ein unerwarteter Schlag für Microsoft, da Hardware in der Gaming-Industrie normalerweise nach einigen Jahren profitabel werden sollte.

Speicherpreise und Produktionsprobleme

Asha Sharma, die neue Leiterin der Xbox-Sparte, wies kürzlich in einer Stellungnahme auf die Komplexität der Situation hin. Es wurde bekannt, dass die Preise für die benötigten Speichermodule für die Konsolen drastisch gestiegen sind. Einigen Schätzungen zufolge sind die Kosten für Komponenten um bis zu 700 Prozent gestiegen. Dies zwingt Microsoft dazu, seine Produkte weit unter den Herstellungskosten zu verkaufen.

Derzeit ist die Gesamtmarge der gesamten Xbox-Sparte auf nur 3 Prozent gesunken. Für einen Giganten wie Microsoft ist dies ein extrem niedriger Wert. Das Unternehmen versucht, seine Einnahmen durch Game Pass-Abonnements und Spielverkäufe zu decken, aber die hohen Verluste im Hardwarebereich belasten die Gesamtbilanz negativ.

Exklusive Spiele und unerwartete Ergebnisse

Die Situation wird durch die großen Spieleprojekte des Unternehmens weiter erschwert. Eine Reihe exklusiver und wichtiger Spiele, in die Microsoft große Hoffnungen gesetzt hatte, erfüllten die Erwartungen bei Umsatz und Popularität nicht. Die folgenden Projekte erreichten nicht das vom Unternehmen erwartete Umsatzniveau:

  • Avowed und Hellblade 2;
  • Forza Motorsport;
  • The Outer Worlds 2;
  • South of Midnight und Keeper.
Auf dem Markt in Usbekistan konkurrieren die Xbox Series Konsolen aktiv mit ihrem Rivalen PlayStation 5. Für lokale Nutzer war die Xbox aufgrund des Game Pass-Dienstes oft eine erschwingliche Wahl. Diese globalen finanziellen Probleme könnten jedoch in Zukunft zu weiteren Preiserhöhungen bei den Konsolen oder zu einer grundlegenden Änderung der Microsoft-Strategie führen.

Experten glauben, dass Microsoft den Fokus nun stärker von der Hardware auf Softwaredienste und Cloud-Gaming-Technologien verlagern könnte. Sollten die Verluste im Hardwarebereich nicht sinken, wird das Unternehmen sein Konsolen-Produktionsmodell in Zukunft überdenken müssen.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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