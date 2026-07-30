Die russische Staatskorporation Rosatom hat ein beispielloses Ergebnis im Bereich der Kernenergie erzielt. Laut ixbt.com fertigt das Unternehmen derzeit 13 kleine Kernreaktoren, deren Gehäuse sich in verschiedenen Herstellungsphasen befinden. Diese Anlagen sind für die Ausstattung des im Land im Bau befindlichen Kernkraftwerks geringer Leistung und von Atombrechern der neuen Generation bestimmt, wobei dieser Wert als absoluter Rekord in der Geschichte der nationalen Atomindustrie gilt. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Wie Rosatom-Chef Alexei Lichatschow mitteilte, befinden sich derzeit gleichzeitig dreizehn kleine Kernreaktor-Druckbehälter in verschiedenen Phasen des Produktionsprozesses. Eine parallele Produktion in einem solchen Maßstab wurde zuvor noch nie beobachtet. Experten zufolge zeugt ein solch hoher Wert nicht nur von der Erweiterung der technologischen Möglichkeiten, sondern auch von der weltweit wachsenden Nachfrage nach kleinen modularen Kernkraftwerken und Spezialflotten.

Ein wichtiger Schritt für das KKW-Projekt in Usbekistan

Ein beträchtlicher Teil der hergestellten Reaktoren ist von besonderer Bedeutung für Usbekistan. In dem Bericht wird betont, dass zu diesen dreizehn Reaktorgehäusen auch Vorrichtungen gehören, die für das Kernkraftwerk geringer Leistung bestimmt sind, dessen Bau in Usbekistan im Jahr 2026 beginnen soll. Dies bedeutet, dass sich die materiell-technische Basis des in unserem Land umgesetzten Großprojekts der Energiewirtschaft praktisch herausbildet.

Kernkraftwerke geringer Leistung gelten als eine der effektivsten Lösungen zur zuverlässigen Stromversorgung geografisch abgelegener Regionen mit begrenztem Anschluss an zentrale Netze. Es wird erwartet, dass das in Usbekistan errichtete Kraftwerk eine wichtige Rolle bei der Gewährleistung der Energiesicherheit des Landes und der Versorgung der Wirtschaftszweige mit sauberer Energie spielen wird.

Ausstattung für den Eisbrecher Leningrad bereit

Zusätzlich zum Rekord bei der Reaktorproduktion hat Rosatom den vollständigen Satz der Reaktorausrüstung für den universellen Atomeisbrecher „Leningrad“ des Projekts 22220 fertiggestellt. Das Maschinenbauwerk „ZiO-Podolsk“ produzierte die zweite RITM-200- Reaktoreinheit und stellte damit die gesamte notwendige Ausrüstung für das Reaktorsegment des Schiffes bereit.

Ergänzend ist hervorzuheben, dass der RITM-200 eine modernste nukleare Anlage ist, die in Atomeisbrechern der neuen Generation weit verbreitet eingesetzt wird. Diese Technologie gewährleistet eine reibungslose Fahrt und einen hocheffizienten Betrieb von Schiffen selbst unter schwierigen arktischen Bedingungen. Diese Erfolge von Rosatom tragen dazu bei, Spitzenpositionen in der globalen Atomindustrie zu behaupten.