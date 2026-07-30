Wen opfert Real Madrid, um Rodri und Diomande zu registrieren?

Real Madrid ist auf dem Transfermarkt sehr aktiv, steht nun jedoch vor einem ernsthaften Problem. Der Verein möchte talentierte Spieler wie Rodri und Ousmane Diomande verpflichten, doch im Hauptkader des Teams gibt es keinen freien Platz, um sie in La Liga zu registrieren. Laut COPE sieht sich die Vereinsführung gezwungen, mindestens zwei Spieler abzugeben. Dies wird für den Madrider Spitzenklub zu einem echten Kopfzerbrechen, da keiner der aktuellen Spieler das Team verlassen möchte.

Zamin.uz berichtet detailliert über dieses Transferproblem, die Abschiedskandidaten und die Haltung der Spieler.

La-Liga-Kader voll: Spieler wollen nicht gehen

Derzeit ist der von La Liga für Real Madrid zugelassene Kader von 25 Spielern komplett ausgelastet. Um Rodri und Diomande zu registrieren, muss der „Königliche Klub“ mindestens zwei bestehende Spieler aus dem Kader abgeben.

Quellen zufolge ist der Hauptfaktor, der die Situation verkompliziert, die Weigerung der Spieler zu gehen. Kein einziger Spieler im Kader hat die Absicht geäußert, den Madrider Verein zu verlassen, und alle wollen um ihren Platz kämpfen. Dies hat die Vereinsführung am Ende des Transferfensters vor ein unerwartetes Problem gestellt.

Wer steht vor dem Abschied? Kandidaten und ihre Positionen

Laut COPE gelten die beiden jungen Talente Raúl Asencio und Gonzalo García als die wahrscheinlichsten Kandidaten für einen Abgang. Auch der Name Franco Mastantuono wurde genannt, doch da er derzeit im Kader der Reservemannschaft steht, betrifft er das Limit des Profikaders nicht direkt.

Die Positionen der Transferkandidaten sind wie folgt:

Raúl Asencio: Er möchte sich nicht einmal Angebote anderer Vereine anhören. Er hat beschlossen, in Madrid zu bleiben, dem neuen Trainerstab seine Fähigkeiten zu beweisen und sich einen Platz im Kader zu erkämpfen.

Gonzalo García: Er ist in Bezug auf einen Transfer etwas flexibler. Er ist bereit, die Option eines Wechsels zum Premier-League-Klub FC Fulham in Betracht zu ziehen. Er eilt jedoch nicht und möchte abwarten, wie die Verhandlungen zwischen den Vereinen ausgehen.

Was wird aus den Neuzugängen?

Zur Erinnerung: Zuvor kursierten Berichte, dass Real Madrid sich mit Rodri bereits über die persönlichen Konditionen geeinigt hat und kurz vor dem Abschluss des Transfers von Sporting-Verteidiger Ousmane Diomande steht. Diese Transfers gelten als wichtig für die Zukunftspläne des Vereins, doch wenn das Registrierungsproblem nicht gelöst wird, bleibt ihre Umsetzung fraglich.

Transfersituation bei Real Madrid

Kriterium Details La-Liga-Limit 25 (voll) Benötigter Freiraum Mindestens 2 Hauptkandidaten (Zugänge) Rodri (persönliche Bedingungen vereinbart), Ousmane Diomande (kurz vor Abschluss) Mögliche Abgänge Raúl Asencio, Gonzalo García Hauptproblem Spieler wollen nicht gehen Hauptquelle COPE

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Dieses Transferdrama beim Madrider Giganten und das Schicksal der jungen Talente stehen im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit aller Fußballfans.

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